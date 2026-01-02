Preparativos para honrar al general Soleimani y mártires de Resistencia

En el sexto aniversario del martirio de los comandantes de la victoria, el pueblo y los servidores en distintas regiones se preparan para rendir homenaje al general Soleimani y a Abu Mahdi.

Con la llegada del sexto aniversario del martirio del general Qasem Soleimani, diversas zonas se han impregnado de un ambiente de memoria, lealtad y renovación del compromiso. Los peregrinos, con su presencia en los actos conmemorativos, honran el camino y los ideales de la Resistencia que estos mártires trazaron.

En Irán, decenas de miles de iraníes se han congregado en Kerman (suroriente) para homenajear al mártir general Soleimani en vísperas del aniversario de su martirio en un ataque estadounidense.

Al mismo tiempo, continúan los preparativos para revivir el recuerdo del sexto aniversario del martirio de los comandantes de la victoria desde la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Bagdad, donde fueron asesinados el general Soleimani y el comandante iraquí Abu Mahdi al-Muhandis en un ataque de EE.UU. el 3 de enero de 2020.

En la ciudad iraquí de Nayaf, se han instalado pabellones conocidos como mawakib, que ofrecen de forma gratuita comida, bebidas y otros servicios a los visitantes del santuario del mártir comandante Abu Mahdi al-Muhandis, como símbolo de la unidad popular y espiritual en la conmemoración de los mártires de la Resistencia.

