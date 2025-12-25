Ataque israelí en Líbano deja dos muertos a pesar del alto el fuego

Al menos dos personas han muerto este jueves en un nuevo ataque del ejército israelí contra Líbano, pese al alto el fuego vigente desde noviembre de 2024.

El ataque de este jueves se ha producido cuando un dron israelí ha impactado contra un vehículo en movimiento en la región de Hermel, al este de Líbano, causando la muerte de sus dos ocupantes.

La agencia estatal libanesa NNA ha informado que la ofensiva se ha enmarcado en una serie de incursiones que, pese al alto el fuego pactado en noviembre de 2024, siguen golpeando distintas zonas del país.

Además, otra persona ha resultado herida en un ataque separado contra Janata, cerca de Tiro, en el sur de Líbano.

El ejército israelí ha confirmado su responsabilidad en estos ataques y ha resaltado que los objetivos eran combatientes de Hezbolá.

Desde la entrada en vigor de la frágil tregua, el 27 de noviembre de 2024, el régimen israelí ha llevado a cabo más de 10 000 incursiones, tanto aéreas como terrestres, en territorio libanés.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), contabilizó en noviembre al menos 127 civiles muertos, incluidos niños, por fuego israelí desde que entró en vigor el alto el fuego.

Las autoridades libanesas han advertido que las violaciones del alto el fuego por parte del régimen israelí representan un riesgo para la estabilidad del país árabe.

ght/rba