Irán pone en órbita tres satélites de fabricación nacional desde Rusia

Este lanzamiento, realizado en una órbita cercana a la Tierra, es uno de los eventos espaciales más importantes del país en este año.

Los iraníes se reunieron en el Instituto para el Desarrollo Intelectual de Niños y Jóvenes para celebrar juntos este logro tecnológico.

Tres satélites iraníes, “Zafar 2”, “Paya” y “Kowsar 1.5”, fueron lanzados al espacio a las 16:48 de este domingo, hora de Teherán, en un cohete Soyuz, desde el Centro Espacial Vostochny de Rusia.

Los satélites de observación proporcionan imágenes con resoluciones desde 15 metros hasta menos de 5 metros, lo que permite una amplia gama de aplicaciones en el país, como agricultura, gestión de recursos hídricos y medio ambiente.

Los satélites se colocan en una órbita terrestre baja a una altitud aproximada de 500 kilómetros en la órbita heliosíncrona. los tres satélites fueron fabricados por el sector privado.

Funcionarios iraníes aseguran que Irán es el único país islámico con el ciclo completo de tecnología espacial, desde el diseño y construcción de satélites hasta su lanzamiento y control, colocándose entre los 10 principales países del mundo en este campo.

Estos tres nuevos satélites se sumarán a la flota de satélites nacionales que Irán ha lanzado hasta ahora. El avance hacia órbitas heliosíncronas permitirán a Irán lanzar más satélites, garantizando monitoreo constante y una mayor presencia en el espacio global.

El envío simultaneo de estos tres satélites marca un paso decisivo hacia la constelación nacional de satélites en órbita baja, garantizando la independencia en datos y comunicaciones.

Samaneh Kachui, Teherán

day/hnb