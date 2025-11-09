Sánchez expone a Trump su visión sobre el compromiso entre aliados

El presidente español defiende ante Trump que el compromiso internacional debe evaluarse según las capacidades y la eficacia de cada país.

En una entrevista con diario El País, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró que su nación cumple plenamente sus compromisos con la OTAN. Mientras, defendió su negativa a aumentar el gasto en defensa por parte de los miembros de la Alianza Atlántica, como ha pedido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sánchez cuestionó las consecuencias de continuar aumentando el presupuesto militar y alertó sobre el riesgo de convertir a Europa en un continente excesivamente militarizado.

Sánchez apostó, en cambio, por un modelo que priorice la cooperación, aunque señaló que la autonomía estratégica europea no puede lograrse sin un fortalecimiento de sus capacidades en defensa y seguridad.

Las tensiones entre Washington y Madrid han aumentado desde el mes pasado, tras ser España el único país que se negó a aceptar la exigencia de Donald Trump de elevar el gasto en defensa al 5 % del PIB. Estados Unidos ha amenazado a la nación europea con imponerle aranceles en reprimenda, e incluso declaró que España debería ser expulsada de la OTAN.

