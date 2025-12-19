España deplora decisión de EEUU de sancionar a dos jueces de la CPI

España condena las sanciones de EE.UU. a dos jueces de la CPI, y avisa que esta medida pone en riesgo la independencia en la labor del tribunal internacional.

El Gobierno español aseguró que “deplora” el anuncio de nuevas sanciones adoptadas por Estados Unidos contra dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI).

“Estas sanciones suponen un nuevo ataque contra la independencia, integridad e imparcialidad de la Corte Penal Internacional, afectando gravemente su labor”, destaca la nota, emitida por el jueves por el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Según la declaración, el Gobierno de Donald Trump impuso sanciones a los jueces Gocha Lordkipanidze, de Georgia y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, por supuestamente investigar, arrestar o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento del régimen de Tel Aviv y por votar a favor de la decisión del tribunal contra la apelación israelí el 15 de diciembre.

España destacó que este tipo de sanciones ponen en riesgo la labor de la CPI, cuyo objetivo es garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad.

El Ejecutivo español subrayó su respaldo inequívoco a la CPI y reafirmó su solidaridad con jueces, fiscales y personal involucrado, señalando que acciones de este tipo socavan la justicia internacional y afectan a las víctimas de graves crímenes.

Madrid también recordó que España continuará cumpliendo plenamente con el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional, defendiendo el ejercicio íntegro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional frente a presiones externas.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó la decisión de su país alegando que los dos jueces sancionados votaron recientemente con la mayoría de la Corte a favor de rechazar una demanda de Israel.

La resolución se produjo en el marco de una investigación en curso sobre crímenes de guerra en Palestina, que ha resultado en órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de asuntos militares, Yoav Gallant, por “crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra” cometidos durante la guerra genocida en Gaza.

