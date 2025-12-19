No a la reforma laboral: Miles de argentinos protestan contra Milei

Miles de argentinos repudiaron la reforma laboral impulsada por el presidente de Argentina, Javier Milei, durante una masiva manifestación convocada por la CGT.

Decenas de miles de manifestantes, muchos identificados con camisetas de sindicatos y partidos políticos, se congregaron el jueves desde mediodía en la emblemática Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, en protesta por el proyecto de “modernización laboral” que busca limitar los derechos de los trabajadores en Argentina.

La moción presentada en el Senado de Argentina propone cambios en las condiciones de contratación, modificaciones en el sistema de indemnización, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical.

El proyecto explicita que los cambios serán de mutuo acuerdo, pero los sindicatos argentinos interpretan que la disparidad de fuerza irá en detrimento del trabajador.

“No a la reforma laboral” y “salarios y jubilaciones que garanticen todos nuestros derechos”, son algunos lemas en los carteles de la protesta organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina.

Desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Rosario, de Córdoba a Mendoza y Mar del Plata, la jornada estuvo marcada por actos, cortes de calles, plenarios sindicales y movilizaciones que, como un eco coordinado, se replicaron de norte a sur.

En este contexto, uno de los líderes de la poderosa CGT, Jorge Solá, prometió en un discurso convocar “un paro nacional en todo el país” si no se atienden las demandas de los trabajadores.

Ante ola de críticas, el gobierno argentino alegó que los cambios dinamizarán el mercado de trabajo, que tiene a casi el 40 % de su fuerza laboral en la informalidad en medio de una economía con signos de recesión.

Tras la movilización y las manifestaciones en distintas regiones del país austral, la senadora Patricia Bullrich, del partido de Milei, aseguró que el proyecto de reforma laboral será tratado en el Congreso a partir del 10 de febrero de 2026.

