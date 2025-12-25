HAMAS: expansión territorial de Israel, una forma de “limpieza étnica”

Un dirigente de HAMAS alertó que el aumento de las confiscaciones de tierras en Cisjordania ocupada por parte de Israel evidencia una política de limpieza étnica.

Abdul Rahman Shadid, alto miembro del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), afirmó el miércoles en un comunicado que la confiscación de tierras por parte de Israel es una extensión de la política de limpieza étnica del régimen, destinada a desplazar a los habitantes originarios de Cisjordania.

El dirigente de HAMAS subrayó que estas medidas demuestran la determinación del régimen de continuar con sus políticas sistemáticas de apropiación de tierras y de ejecutar un plan más amplio de anexión y desplazamiento.

Shadid señaló que el caso reciente de confiscación israelí de más tierras palestinas en la aldea de Al-Mughayyir, cerca de Ramalá, en la Cisjordania ocupada, forma parte de un plan integral de asentamientos que busca aislar a las aldeas palestinas de su entorno.

Indicó que este plan se basa en la confiscación de tierras agrícolas, la construcción de carreteras para colonos y la expansión de puestos de asentamiento cercanos, lo que amenaza los medios de vida de los residentes, debilita su resiliencia y convierte la tierra en una herramienta de presión y extorsión

Asimismo, puso de relieve que la medida sionista también busca allanar el camino para una mayor expansión de los asentamientos y constituye un crimen de guerra en toda regla.

Israel aprobó recientemente la creación de 19 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada, elevando a 69 el número de colonias legalizadas o autorizadas en los últimos tres años.

Cisjordania permanece bajo ocupación israelí desde 1967, y la violencia se ha intensificado en toda la región desde el inicio de la guerra genocida del régimen contra la población de Gaza en octubre de 2023.

En otra parte del comunicado de Shadid, HAMAS instó a la comunidad internacional y a los organismos internacionales a adoptar medidas inmediatas para frenar los planes de asentamientos de Israel, y pidió ir más allá de meras expresiones de preocupación y condenas formales.

La gran mayoría de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes, establecidos en territorios que Israel ocupó durante la guerra de los Seis Días en 1967. Además, varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU han instado a Israel a cesar toda actividad de asentamientos.

El régimen israelí, por su parte, ha rechazado los llamados internacionales, avanzando con sus planes expansionistas y ampliar asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, medidas, que tumbarían la creación de un Estado palestino, según la ONU y muchos países.

ayk/ncl/hnb