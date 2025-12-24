14 países condenan expansión de colonias israelíes en Cisjordania

14 países han denunciado nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania, advirtiendo que la medida viola el derecho internacional y amenaza la estabilidad en la región.

En una declaración conjunta publicada este miércoles, los gobiernos de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Islandia, Irlanda, Malta, los Países Bajos, Noruega, España, el Reino Unido y Japón han afirmado que la aprobación israelí de 19 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada, llevadas a cabo en el marco de una intensificación de las políticas de asentamientos, “no solo vulneran el derecho internacional, sino que también corren el riesgo de alimentar la inestabilidad”.

“Esta acción puede comprometer la aplicación del plan de paz para Gaza, cuando se están realizando esfuerzos para pasar a la segunda fase y afecta las perspectivas de paz y de seguridad durables en la región”, han alertado.

Asimismo, han reiterado su “clara oposición a cualquier forma de anexión, así como al desarrollo de la política de colonización”, incluyendo los planes vinculados a la zona de asentamientos E1 y la aprobación de miles de nuevas unidades de vivienda.

Al instar al régimen de Tel Aviv a revocar la decisión y a detener la expansión de las colonias de conformidad con la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), han reafirmado su apoyo “firme” al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, renovando su compromiso con una solución política negociada y “una paz global, justa y duradera”.

El anuncio se produce después de que el gabinete de seguridad del régimen sionista aprobó el establecimiento de 19 nuevos asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, elevando a 69 el total de asentamientos aprobados en los últimos tres años.

La gran mayoría de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes, establecidos en territorios que Israel ocupó durante la guerra de los Seis Días en 1967. Además, varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU han instado a Israel a cesar toda actividad de asentamientos.

El régimen israelí, por su parte, ha rechazado los llamados internacionales, avanzando con sus planes expansionistas y ampliar asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, medidas, que tumbarían la creación de un Estado palestino, según la ONU y muchos países.

arz/tmv