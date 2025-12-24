Israel aprueba 126 unidades en colonia de Cisjordania evacuada en 2005

Israel ha ordenado la construcción de 126 unidades en Sanur, un antiguo asentamiento ilegal en el norte de Cisjordania ocupada, desafiando la condena internacional.

Los medios israelíes han informado este miércoles que el ministro de finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, ha ordenado al consejo superior de planificación, responsable de aprobar la expansión y el establecimiento de asentamientos para que convoque una reunión para discutir y aprobar las nuevas unidades en Sanur, un asentamiento en la gobernación de Yenín que fue evacuado en 2005.

En una declaración emitida el martes, Smotrich señaló que el plan incluiría áreas comerciales, caminos pavimentados y zonas para escuelas y jardines de infancia.

Esta medida se produce después de que la oficina de Smotrich haya informado el domingo de que el gabinete de seguridad ha aprobado, junto al ministro de asuntos militares, Israel Katz, una propuesta para legalizar y regular 19 nuevos asentamientos, elevando a 69 el total de asentamientos ilegales aprobados en los últimos tres años.

Smotrich visitó Sanur en agosto con un grupo de colonos extremistas, dos décadas después de que el asentamiento fuera evacuado en 2005. Los medios israelíes informaron que su visita tenía como objetivo allanar el camino para su reconstrucción.

La gran mayoría de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes, establecidos en territorios que Israel ocupó durante la guerra de los Seis Días en 1967. Además, varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU han instado a Israel a cesar toda actividad de asentamientos.

El régimen israelí, por su parte, ha rechazado los llamados internacionales, avanzando con sus planes expansionistas y ampliar asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, medidas, que tumbarían la creación de un Estado palestino, según la ONU y muchos países.

