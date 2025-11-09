Irán critica Nobel de la Paz a Machado por apoyo al sionismo - Noticiero 13:30

Irán cuestiona el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. Colonos israelíes intensifican ataques contra palestinos en Cisjordania.

1- El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, reiteró sus críticas a la decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025, a la dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, quien ha elogiado públicamente las políticas genocidas del premier israelí, Benjamín Netanyahu.

2- El régimen israelí expande su ciclo de terror en la Cisjordania ocupada, a la par de las constantes violaciones del alto el fuego en la Franja de Gaza. Amparados por las fuerzas de ocupación, los colonos sionistas intensifican sus ataques contra la población palestina.

3- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llama a la unidad regional ante las agresiones de EEUU en el Caribe. Petro le conminó además a Donald Trump a no atacar a la patria de Bolívar.

frr/tmv