Francia critica ataques de EEUU en Caribe: Violan derecho internacional

El canciller francés enfatiza que las operaciones militares estadounidenses en aguas abiertas del Caribe “violan el derecho internacional y el derecho marítimo”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, condenó este domingo los ataques realizados por Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico. El canciller expresó su postura desde Colombia, donde participa en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE).

“Hemos seguido con preocupación los ataques perpetrados en aguas internacionales por Estados Unidos que violan el derecho internacional y el derecho marítimo”, aseveró Barrot en una entrevista con el diario Le Journal du Dimanche y alertó de las consecuencias de actuar fuera del marco legal internacional.

En contraste con los métodos estadounidenses, Barrot destacó el enfoque de Francia para la región, afirmando que su país moviliza medios militares contra el narcotráfico, pero siempre “en estrecha cooperación con los países afectados”, limitándose a abordar y detener barcos, nunca a atacarlos.

Como parte de una estrategia de cooperación, el Gobierno francés planea abrir el próximo año una academia regional contra el crimen organizado en República Dominicana. Además, busca un convenio de extradición con Colombia para enfrentar a los “narcos criminales de ambos países”.

Estas críticas se producen en un contexto donde las operaciones militares de Washington en el Caribe, justificadas bajo la lucha antidrogas, han sido criticados por gobiernos de varios países regionales, incluidos Colombia, México y Brasil, así como por expertos de Naciones Unidas, que los califican de “ejecuciones sumarias” contrarias al derecho internacional.

La posición de Francia refuerza las denuncias de Venezuela y Rusia, que han señalado estas acciones como una campaña de presión contra un Estado soberano. Las operaciones han dejado un saldo de decenas de fallecidos, según reportes.

EE.UU. ha mantenido un despliegue militar en el mar Caribe, cerca de aguas de Venezuela, durante semanas, justificando sus ataques bajo la lucha contra las drogas. Sin embargo, no se han presentado pruebas de que las embarcaciones atacadas transportaran sustancias ilegales.

nsh/ncl/tmv