EEUU veta entrada a 5 europeos; UE alerta de posibles medidas

EE.UU. ha anunciado que prohibirá la entrada a cinco europeos, acusándoles de presionar a empresas tecnológicas para censurar opiniones estadounidenses.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, comunicó el martes que a cinco figuras europeas se les ha prohibido el ingreso al país por participar en un “complejo industrial de la censura mundial”.

Los sancionados son Thierry Breton, excomisario europeo de Mercado Interior; Imran Ahmed, fundador del Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH); Clare Melford, directora de la ONG Global Disinformation Index; y las líderes de la organización alemana contra la violencia digital HateAid, Josephine Ballon y Anna-Lena von Hodenberg.

En un comunicado emitido el martes, Rubio declaró que los europeos sancionados “han dirigido esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir los puntos de vista estadounidenses a los que se oponen”.

En otra parte de sus afirmaciones, confirmó que “la Administración de Donald Trump ya no tolerará estos atroces actos censura extraterritorial”.

La Comisión Europea ha condenado “enérgicamente” la decisión de EE.UU., enfatizando que la libertad de expresión es un “derecho fundamental en Europa”.

“La UE es un mercado único, abierto y basado en normas, con el derecho soberano a regular la actividad económica de conformidad con nuestros valores democráticos y nuestros compromisos internacionales. Nuestras normas digitales garantizan un entorno seguro, justo y con igualdad de condiciones para todas las empresas y se aplican de manera equitativa y sin discriminación”, ha resaltado la Comisión Europea por medio de un comunicado.

Al señalar que el bloque europeo seguirá diálogo con la parte estadounidense, la nota alerta que, si fuera necesario, la Unión Europea (UE) responderá con rapidez y determinación para defender su autonomía “regulatoria frente a medidas injustificadas”.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha denunciado un intento de “intimidación y coerción contra la soberanía digital europea”.

También, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha aseverado que “la UE se mantiene firme en su defensa de la libertad de expresión, de unas normas digitales justas y de su soberanía regulatoria”.

A su vez, el Gobierno de España ha expresado su solidaridad con Breton y “con los responsables de organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la desinformación y los discursos de odio, ante las restricciones de visado impuestas por Estados Unidos, que constituyen medidas inaceptables entre socios y aliados”, según el comunicado de Cancillería española emitida este miércoles.

