Manifestación conmemora la lucha por la salud en Costa Rica

Hace 12 años la represión policial marcó el inicio de la lucha social por la defensa de la salud pública en Costa Rica.

Esta fue la manifestación que hace 12 años marcó el inicio de la lucha social por detener la privatización de la Caja Costarricense del Seguro Social, la institución garante de la Salud Pública en Costa Rica, y que hoy nuevamente se ve amenazada por intereses privados.

La deuda que mantiene el gobierno con la Caja del Seguro se acerca a los 8 000 millones de dólares, una cifra que refleja la intención de afectar la continuidad de los servicios de salud.

Al igual que hace 12 años, el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social sigue movilizando a la gente, a la espera también de las elecciones de febrero del próximo año. ¿Y cuál será la respuesta de ese Más del 50% de indecisos que podrían definir el futuro de la presidencia del país?

