Votaciones especiales legislativas para militares y desplazados en Irak

Más de 1,3 millones de militares y 26 000 desplazados internos votan en las elecciones especiales parlamentarias iraquíes, antes de la jornada general del martes.

Las urnas abrieron a las 7 de la mañana en 809 centros de votación para las fuerzas de seguridad y los desplazados internos, en la primera fase de los comicios parlamentarios de Irak. El resto del electorado acudirá a las urnas el martes 11 de noviembre, en unos comicios clave para definir el futuro político y la estabilidad del país.

El primer ministro Mohammed Shia al-Sudani busca la reelección al frente de la Coalición para la Reconstrucción y el Desarrollo, enfrentando al exmandatario Nouri al-Maliki y su Coalición Estado de Derecho.

La participación electoral en el proceso de votación especial de las elecciones parlamentarias iraquíes alcanzó el 60 % a la mitad del primer día de votación, según anunció la Comisión Electoral Superior Independiente de Irak.

Fuente: getty images

​​​​Fuente: getty images

​​​​Fuente: getty images

​​​​Fuente: getty images

​​​​Fuente: getty images

frr/tmv