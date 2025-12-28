China a EEUU: venta de armas a Taiwán aviva conflicto militar en zona

El suministro de armas de Estados Unidos a Taiwán está empujando a la región hacia un conflicto inevitable, avisa la embajada de China en Washington.

“Esas medidas no revertirán el inevitable fracaso de la ‘independencia de Taiwán’ y solo empujarán al estrecho de Taiwán al peligro de un conflicto militar a un ritmo más rápido”, ha destacado este domingo el portavoz de la embajada de China en Washington, Liu Pengyu, en una entrevista con la agencia RIA Novosti.

El funcionario chino ha formulado estas declaraciones después de que la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa del Pentágono haya publicado un informe sobre la aprobación de 11 100 millones de dólares en armas, equipos y servicios militares para su venta a Taiwán.

Liu ha subrayado que “para Estados Unidos, apoyar la agenda de ‘independencia’ armando a Taiwán será contraproducente”.

Las armas estadounidenses enviadas a Taiwán incluyen sistemas Javelin, así como vehículos aéreos no tripulados ALTIUS-700M y ALTIUS-600, piezas de repuesto para helicópteros AH-1W SuperCobra, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS, unidades de artillería autopropulsadas M107A7 y sistemas de misiles antitanque TOW.

En reiteradas ocasiones, China ha instado a Estados Unidos a que deje de vender armas a Taiwán y de generar tensión en el estrecho de Taiwán, ya que dichas medidas adoptadas por Washington violan gravemente el principio de ‘una sola China’.

Pekín reafirma que Taiwán es una parte irrenunciable de su territorio. Aunque la isla se gobierna bajo su propia administración, la mayoría de los países reconoce la soberanía china sobre la misma.

Si bien Estados Unidos afirma defender este principio, ha brindado asistencia militar a Taiwán, lo que contradice su política declarada.

msr/ctl/tqi