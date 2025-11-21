Desfile conmemora 115 años de la Revolución Mexicana en CDMX

Las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se llenaron de color y tradición en el segundo desfile más importante por la Revolución Mexicana.

Con carros alegóricos, militares, caballos y representaciones de personas ataviadas con vestimentas y uniformes de principios del siglo pasado, miles de personas conmemoraron el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. El origen del desfile fue el Zócalo capitalino en donde la presidenta de México, dirigió un mensaje en presencia de su gabinete legal y ampliado, el presidente de la Suprema Corte y las presidentas de las Cámaras de Diputados y Senadores. Claudia Sheinbaum destacó la importancia de recordar esta fecha que marcó el inicio del México democrático, luego del derrocamiento de Porfirio Díaz, quien permaneció 34 años en el poder.

La presidenta de México, dijo que quienes lucharon en la Revolución dejaron un legado de igualdad y respeto a los derechos del pueblo.

Durante el recorrido que sufrió un sensible recorte de casi cinco kilómetros debido a que unas 200 personas se manifestaron por la misma avenida Reforma, los asistentes vitorearon el clásico “Viva México” al paso de los contingentes y vehículos del ejército mexicano. Algunos asistentes destacaron la importancia de conmemorar cada 20 de noviembre la Revolución Mexicana.

Este desfile se realizó en un día hábil pero muchos empleados de oficinas públicas recibieron un permiso temporal para poder presenciarlo.

Poco después del desfile conmemorativo del aniversario de la Revolución Mexicana, cientos de ciudadanos salieron a la calle a demandar seguridad, ellos marcharon por la misma ruta, pero en sentido contrario, hasta el momento no hubo disturbios pero fueron hasta el Zócalo capitalino.

Arturo Calvillo, Ciudad de México

frr/tmv