Denuncian violaciones a los derechos humanos laborales en Panamá

Panamá registra el mayor nivel de violaciones a derechos laborales en la región, según un seminario sindical, en medio de la negociación salarial.

La Ciudad de Panamá albergó el jueves 20 de noviembre el seminario sindical denominado “Sin Diálogo Social no hay Democracia” donde los trabajadores abordaron estrategias para resistir los ataques que vienen denunciando por parte del actual gobierno y que escalan a nivel internacional.

El encuentro tiene lugar cuando en Panamá inicia una discusión entre empresarios y trabajadores acerca de ajustes salariales estipulados en el Código de Trabajo para cada dos años.

Sin embargo, desde distintas organizaciones sindicales denuncian que la mesa de revisión del salario mínimo en 2025 se encuentra condicionada tras la coyuntura de protestas en rechazo a la reforma pensional a mediados de año.

Para estas organizaciones, Panamá es el país de la región con el mayor nivel de violación a los derechos humanos laborales y además de la Organización Internacional del Trabajo, estas demandas esperan ser llevadas al Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros foros de defensa al derecho de los trabajadores.

John Alonso, Ciudad de Panamá

frr/tmv