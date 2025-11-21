Eurodiputados alertan riesgo de intervención militar de EEUU en Venezuela

Más de 60 diputados de varios países europeos tachan de “catastróficas” las secuelas de la posible intervención militar de EE.UU. en Venezuela.

Mediante una carta abierta emitida este viernes por la organización Internacional Progresista, que coordina movimientos de izquierdas a nivel global, los diputados europeos firmantes han advertido de que, si Estados Unidos lanza una intervención militar contra Venezuela, sería “la primera guerra interestatal” de ese país en Sudamérica.

Los signatarios han exigido “priorizar la diplomacia y la cooperación multilateral para resolver las tensiones y garantizar la paz en América Latina”.

Tras alertar que “el preludio de la invasión ya está en marcha”, y han señalado que hay una “armada estadounidense” con al menos ocho buques de guerra, bombarderos y más de 10 000 soldados patrullando en el Caribe.

Al hacer alusión a la muerte de casi 80 personas en los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental, han señalado que la escalada militar no es “una anomalía” sino que supone “el último intento de Estados Unidos de amenazar y socavar la soberanía de Latinoamérica y el Caribe”.

Los diputados europeos han recordado los documentos desclasificados por parte de Washington que muestran la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) estadounidense en el derrocamiento de Gobiernos latinoamericanos democráticamente elegidos, como el de Salvador Allende en Chile en 1973, João Goulart en Brasil en 1964 y Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954.

“El coste humano de estas operaciones de cambio de régimen fue catastrófico y su legado político perdura”, han avisado.

La nota destaca que los países como Colombia, México y otros lugares de América Latina también padecieron en los años 70 la llamada ‘guerra contra las drogas’ de Estados Unidos, que no ofreció más seguridad, sino “un torrente de derramamiento de sangre, desposesión y desestabilización”.

Entre los firmantes son algunos españoles de los partidos como Podemos, Sumar y Bildu, así como el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn y el antiguo ministro griego de Finanzas Yanis Varoufakis y colegas de Francia, Italia o Portugal.

En este contexto, el canciller venezolano, Yván Gil, ha agradecido las posturas de los parlamentarios europeos por llamar a cesar las amenazas de EE.UU. contra Venezuela y a poner fin a la escalada militar en el Caribe.

