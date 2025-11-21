FPLP: Cisjordania al borde de tercera intifada por violencia israelí

Una organización palestina advierte que la escalada de violencia israelí encendió la ira palestina y que una tercera intifada podría estallar en cualquier momento en Cisjordania ocupada.

El Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) ha señalado en un comunicado este viernes que el asesinato de Amr al-Marbo, de 18 años, y Sami Mashayikh, de 16, durante una redada israelí en Kafr Aqab, al norte de la ocupada Al-Quds (Jerusalén), confirma que estos repetidos ataques son “la llama que consumirá las ilusiones restantes de calma”.

Las fuerzas israelíes han matado a tiros la madrugada de este viernes a dos palestinos en la Cisjordania ocupada, según ha reportado el Ministerio de Salud palestino en un comunicado.

El FPLP ha afirmado que la ira acumulada del pueblo palestino “estallará como lava” ante el régimen israelí.

En la nota, el grupo palestino ha denunciado que la creciente violencia de colonos, los actos de vandalismo y las agresiones contra civiles palestinos revelan “una doctrina fascista y racista profundamente arraigada” en las bandas de colonos.

La comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes bajo el derecho internacional y las Convenciones de Ginebra. El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado estas actividades en múltiples resoluciones.

El año pasado, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí de Palestina histórica y exigió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Al-Quds Este, pero el fallo quedó en palabras.

El régimen sionista ha intensificado la violencia en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, cuando lanzó una guerra genocida contra Gaza. Desde entonces, las fuerzas israelíes y los colonos han asesinado a cientos de palestinos en el territorio ocupado.

mep/tmv