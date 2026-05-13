Ejército de Irán: No dejaremos que armas de EEUU lleguen a sus bases

El Ejército de Irán ha dejado claro que no permitirá que los equipos militares de Estados Unidos lleguen a sus bases en la zona a través del estrecho de Ormuz.

“Ya no permitiremos que equipos militares de Estados Unidos atraviesen el estrecho de Ormuz ni que lleguen a bases regionales. Cualquier país que quiera transitar por esta vía debe hacerlo bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas iraníes y el paso debe realizarse sin causar daños”, ha enfatizado este miércoles el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohamad Akrami Niya.

Ha hecho hincapié en que hoy, el estrecho de Ormuz está bajo el control estratégico de las Fuerzas Armadas iraníes, especificando que el oeste del cruce lo controla la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), mientras que el este, la Armada del Ejército.

“Este control coordinado y sinérgico, al tiempo que aumenta la vigilancia y la soberanía de Irán sobre la región, generará para el país ingresos dos veces más de los ingresos de petróleo”, ha aducido.

El vocero ha explicado que el enemigo, a pesar de haber planeado su ataque a Irán durante 20 años, nunca anticipó que las Fuerzas Armadas del país persa no solo mantendrían su capacidad de combate, sino que también impedirían que el enemigo lograra sus objetivos. “Esta resistencia es el factor principal de la victoria de hoy”, ha resaltado.

Conforme al militar persa, el enemigo atacó Irán durante cuarenta días sin alcanzar ninguno de sus objetivos, entr ellos destruir las capacidades nucleares y de misiles, dividir el país y derrocar al sistema.

Akrami Niya ha declarado también que la doctrina de las Fuerzas Armadas de Irán ya es ofensiva, lo que significa que si el enemigo comete un error, recibirá una respuesta contundente.

El portavoz militar iraní ha aseverado que la República Islámica expulsará a Estados Unidos de toda la región y pondrán fin para siempre a su presencia en la zona, tal y como lo echó fuera desde el territorio persa tras la victoria de la Revolución Islámica.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra a gran escala y no provocada contra Irán, en la que fueron asesinados el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, altos mandos militares y cientos de civiles.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo al menos 100 operaciones con misiles y drones contra objetivos en territorios ocupados por Israel, así como contra bases y activos militares estadounidenses en países de la región utilizados durante el conflicto.

Estados Unidos pidió un alto el fuego el 8 de abril, tras cuarenta días de combates. El presidente Donald Trump solicitó la tregua aún vigente para negociaciones bajo la mediación de Pakistán. Se dio una ronda el mes pasado, pero sin resultados por las excesivas demandas de la parte estadounidense.

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