Irán lidera eficiencia científica con menor inversión y supera a EEUU y China

Los investigadores iraníes producen más artículos científicos por cada dólar invertido en investigación que cualquier otra nación científica, reveló un informe.

Según nuevos hallazgos publicados el martes por el Instituto Islámico de Citación y Monitoreo Científico (ISC), Irán ocupa el primer puesto entre los 20 principales productores científicos del mundo en cuanto a eficiencia de publicación, lo que subraya la capacidad del país para mantener una sólida presencia internacional en la investigación a pesar de las limitaciones financieras y de infraestructura.

El presidente del ISC, Mohamad Mehdi Alavian-Mehr, afirmó que los resultados reflejan la solidez de la fuerza laboral científica de Irán y su capacidad para transformar los limitados recursos de investigación en una producción académica cuantificable.

“El indicador demuestra que los investigadores iraníes han logrado producir una considerable cantidad de resultados científicos con recursos mucho más limitados que muchos países desarrollados”, aseveró Alavian-Mehr.

Irán produce más de 78 000 documentos científicos en 2025

Según el presidente del ISC, con 78 102 artículos en Scopus en 2025, Irán lidera en publicaciones por cada mil millones de dólares de presupuesto para I+D, superando a China, Estados Unidos y Alemania.

El funcionario iraní detalló que en comparación con el presupuesto estimado de investigación y desarrollo del país —calculado en aproximadamente 13 400 millones de dólares según la paridad del poder adquisitivo y una participación del 0,73 % del PIB destinada a I+D (Investigación y Desarrollo) —, Irán generó aproximadamente 5824 artículos científicos por cada 1000 millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo.

📚 Iran ranks first in the world for scientific output efficiency despite limited resources



With 78,102 Scopus papers in 2025, Iran leads in publications per billion dollars of R&D budget—ahead of China, US & Germany.#IranFirst pic.twitter.com/k9Xc5BMFPL — Iran First (@IranFirst_PTV) May 26, 2026

Esa cifra situó a Irán por delante de todas las demás naciones científicas destacadas en términos de eficiencia en la publicación de artículos.

China, que produjo más de 1 390 000 de documentos científicos indexados en 2025, generó alrededor de 1309 artículos por cada 1000 millones de dólares invertidos en I+D, debido a su enorme presupuesto de investigación que supera el billón de dólares, afirmó Alavian-Mehr.

También, manifestó que Estados Unidos, otro peso pesado en el ámbito científico con casi 765 000 publicaciones indexadas, produjo aproximadamente 721 artículos por cada 1000 millones de dólares invertidos en investigación, lo que refleja la magnitud de su inversión estimada en I+D de 1,06 billones de dólares.

Irán supera países avanzados en producción ciencia

Alavian-Mehr señaló que, si bien las cifras brutas de publicaciones favorecen naturalmente a los países con economías más grandes, más universidades y una infraestructura más sólida, las mediciones basadas en la eficiencia revelan una realidad diferente. “Cuando se mide la producción científica en relación con los recursos invertidos en investigación y desarrollo, Irán se sitúa a la cabeza”, agregó.

El informe también divulgó que varias naciones industrializadas, entre ellas Alemania, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido, Francia y Canadá, se situaron por debajo de Irán en el mismo indicador a pesar de contar con sistemas de investigación bien establecidos y presupuestos científicos mucho mayores.

Alavian-Mehr afirmó que factores como la calidad de la investigación, la innovación, las patentes, las aplicaciones industriales y la capacidad de resolver desafíos nacionales siguen siendo indicadores igualmente importantes del progreso científico.

Según los cálculos, el país gasta aproximadamente 172 000 dólares en financiación para investigación y desarrollo por cada artículo científico indexado en Scopus, una cifra varias veces inferior a la de muchos países desarrollados, agregó el presidente de ISC.

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