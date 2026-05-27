Irán elogia decisión de Irlanda de prohibir importación de productos israelíes

Irán ha celebrado la decisión de Irlanda de prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes ilegales.

“El anuncio de la decisión de Irlanda de aprobar una ley para prohibir la importación de bienes procedentes de los asentamientos ilegales del régimen sionista es un paso digno de elogio hacia la transformación del respeto al derecho internacional de un eslogan a la acción”, ha declarado este miércoles el vicecanciller de Irán para Asuntos Internacionales y Jurídicos, Kazem Qaribabadi, en su cuenta de la red social X.

Recordando que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) había señalado en 2004 que el establecimiento de estos asentamientos constituye una “violación del derecho internacional”, ha puntualizado que los países están “obligados a no reconocer la situación ilícita ni a contribuir a su mantenimiento”.

“La compra y venta de productos de los asentamientos no es una transacción ordinaria, sino una forma de complicidad económica en la perpetuación de la ocupación y el blanqueo de una situación ilegal”, ha destacado Qaribabadi.

Además, ha exigido a “los países occidentales que se presentan como defensores del derecho internacional” que actúen “conforme a esas normas que proclaman” en lugar de retroceder ante las presiones del régimen de Tel Aviv, de “algunos legisladores estadounidenses y de los grupos de presión comerciales”.

La ministra de Asuntos Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, confirmó el martes que el país aspira a aprobar una legislación a mediados de julio para restringir el comercio de bienes procedentes de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada.

Previamente, Israel aprobó una iniciativa que incluye la designación como “terrenos del Estado” extensos territorios de Cisjordania y amplía sus competencias en esta parte de Palestina.

Cerca de 20 países condenaron la reciente decisión de Israel para formalizar su ocupación de Cisjordania y “promover una anexión de facto inaceptable”.

“Hemos abogado de manera constante por una solución pacífica... pero resulta muy evidente, a raíz de las medidas adoptadas” recientemente por el régimen israelí y, en particular, del “continuo aumento de la violencia de los colonos” en Cisjordania, que “no tienen ningún deseo de seguir este camino”, declaró McEntee.

Desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes y colonos han causado miles de muertos, heridos y detenidos palestinos en la Cisjordania ocupada, según cifras palestinas.

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