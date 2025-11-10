Auge de violencia: Israel lanza ejercicio militar en Cisjordania ocupada

Israel ha comenzado este lunes ejercicios militares a gran escala en la Cisjordania ocupada, donde la ONU denuncia que los ataques contra palestinos baten récord.

Los ejercicios involucran a las fuerzas terrestres, la fuerza aérea y unidades especiales que operan en coordinación con otras ramas del aparato militar israelí, según ha anunciado el ejército, agregando que el objetivo de las maniobras es poner a prueba la preparación operativa ante posibles escenarios de escalada.

Las maniobras militares, agrega un comunicado del ejército sionista, incluirá entre otros drones, “simulacros de fuerzas enemigas” y el despliegue activo de tropas y aeronaves en zonas palestinas, afectadas por diarias redadas violentas de las tropas israelíes.

Los juegos de guerra se llevan a cabo en un momento en que la Cisjordania ocupada está afectada por un “ciclo continuo de terror” —según la Comisión de Resistencia al Muro y a los Asentamientos (CRRC) de la Autoridad Palestina—, debido a redadas virulentas del ejército, asesinatos extrajudiciales de palestinos, la expansión de asentamientos ilegales, la expropiación de tierras palestinas y el desplazamiento forzado de la población nativa.

El pasado 7 de noviembre, la ONU informó que los ataques de colonos israelíes contra los palestinos en la Cisjordania ocupada habían alcanzado en octubre su mayor número mensual en las últimas dos décadas, con 264 ataques de colonos —apoyados por el ejército— que causaron víctimas, daños a la propiedad o ambos.

La violencia se produce, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó el año pasado que la presencia continua de Israel en territorio palestino ocupado es ilegal y debe terminar lo antes posible.

