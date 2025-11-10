Petro acusa a senador de EEUU de “fraguar” plan para encarcelarlo

El presidente de Colombia acusa al senador estadounidense Bernie Moreno de “fraguar” un plan, junto a las autoridades de EE.UU., para encarcelarlo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en su cuenta de la red social X que Bernie Moreno, está detrás de un plan para perjudicarlo. Según Petro, el senador republicano busca “vengarse” por los debates que él promovió en el pasado sobre presuntos casos de corrupción vinculados a los hermanos de Moreno.

“Este plan fraguado por Bernie Moreno (...) haciéndome pasar como narcotraficante”, denunció Petro, refiriéndose a supuestas maniobras para desacreditarlo. Entre los casos mencionados están el robo del Banco del Pacífico, la urbanización ilícita de la sabana de Bogotá y el lavado de activos.

El mandatario aseguró que uno de los objetivos del plan sería “apresarle”, aunque defendió que no está “comprometido en ningún delito”, y recordó que dedicó más de una década en el Parlamento y ocho años como gobernador a investigar los vínculos entre el poder político tradicional de Colombia y el narcotráfico. Petro calificó la situación de un asunto de “seguridad nacional”.

Petro también lamentó que la izquierda colombiana haya sido víctima del narcotráfico, aliado del poder político tradicional, y advirtió que, “ahora, los mismos aliados del narco quieren reescribir la historia”. “El pueblo de Colombia no lo permitirá”, sentenció.

Además, acusó a la “extrema derecha” de intentar “destruir” al actual Gobierno simplemente por ser progresista y oponerse a la gobernanza narcoparamilitar que, según él, ha marcado la historia reciente de Colombia.

En referencia a Washington, señaló que “lo que buscan es homogeneizar a América Latina como siervo obediente de un gobierno que no respeta las reglas de la soberanía y la democracia”.

El dirigente colombiano hizo estas declaraciones tras la publicación de la revista local Cambio, que reveló una supuesta estrategia de la Administración de Donald Trump para sancionarlo y eventualmente encarcelarlo, basada en una fotografía tomada por una reportera en la Casa Blanca.

Según Cambio y otros medios como W Radio y Caracol, en la imagen aparecen los senadores Lindsey Graham y Mike Lee, junto al director de la Oficina de Asuntos Legislativos, James Braid, y el subjefe del Gabinete, James Blair, quien sostiene una carpeta azul con una foto de Petro y del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ambos con el uniforme naranja de reclusos en Estados Unidos.

Petro reiteró que sus críticos “se dejaron convencer de la historia de Bernie Moreno”, quienes creen que Venezuela financió su campaña, a pesar de que esta fue examinada durante tres años consecutivos por la misma derecha dominante en la autoridad electoral.

El mandatario denunció que “que el presidente de Estados Unidos acepte este tipo de “fake news” entre sus asesores demuestra un irrespeto total al pueblo colombiano y a medio siglo de muertes de cientos de miles de compatriotas, producto de una estrategia antidrogas basada en control político y militar, pero ineficaz para reducir el consumo de cocaína en Estados Unidos”.

ayk/ctl/tqi