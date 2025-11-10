Trump indulta a 77 personas que intentaron anular comicios 2020

El presidente de EE.UU., Donald Trump, concede un indulto incondicional a cerca de 80 personas de su entorno que intentaron revocar las presidenciales de 2020.

Mediante un documento difundido el domingo por el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin, el magnate republicano volvió a plantear la acusación del supuesto fraude electoral ocurrido en las elecciones de 2020 en las que perdió frente a su rival demócrata, Josep Biden.

Trump defendió el perdón generalizado a su círculo íntimo, argumentando que ellos deberían ser indultados por haber trabajado para “exponer el fraude electoral” en 2020.

“Otorgo un indulto total, completo e incondicional a todos los ciudadanos estadounidenses por cualquier conducta relacionada con [...] sus esfuerzos para exponer el fraude electoral y las vulnerabilidades en dichas elecciones”, dijo Martin, en su cuenta personal de la red social X, que recoge el listado de 77 personas beneficiadas por la medida.

La orden presidencial firmada por Trump afirma que, con esta medida, el presidente “pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional”.

El documento detalla que el indulto “no se aplica al presidente de Estados Unidos” e impediría a cualquier administración futura iniciar un proceso penal en contra de los afectados.

Entre los beneficiados del perdón presidencial se encuentran el exabogado de Trump y exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, el jefe de Gabinete de Trump en 2020, Mark Meadows, los abogados John Eastman y Kenneth Chesebro; el asesor de Trump Boris Epshteyn; y varios expresidentes del Partido Republicano en estados como Georgia, Arizona y Nevada.

El equipo jurado de Trump y otros de sus colaboradores habían sido condenados en 2023 por ayudar al magnate en “sus esfuerzos delictivos para anular los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2020 y retener el poder”.

En enero, a pocas horas de haber asumido el mando, Trump indultó a cerca de 1600 personas acusadas en relación con el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos en Washington en un intento de impedir que los legisladores certificaran la derrota de Trump en las elecciones de 2020.

El violento asalto al Capitolio dejó cinco muertos y varios heridos, y se dio luego de que Trump insistiera, sin pruebas, en que las elecciones de noviembre de 2020 habían sido un robo.

