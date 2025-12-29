Los presidentes de Rusia y EE.UU. dijeron no al plan europeo de una tregua temporal en Ucrania, instando a esta última a tomar medidas inmediatas para zanjar la guerra.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, destacó el domingo que, durante una llamada telefónica, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump, no apoyaron el impulso europeo-ucraniano para un alto el fuego temporal, previo a un acuerdo.

“Lo principal es que los presidentes de Rusia y Estados Unidos tienen opiniones similares: la opción de un alto el fuego temporal propuesta por los ucranianos y los europeos, con el pretexto de preparar un referéndum o con otros pretextos solo conduce a una prolongación del conflicto y está plagada de nuevas hostilidades”, expresó Ushakov.

Ushakov afirmó que para que cesen las hostilidades, Ucrania necesitaba tomar una “decisión audaz” en línea con las discusiones ruso-estadounidenses sobre el Donbás. “Dada la situación actual en los frentes, tendría sentido que el régimen ucraniano tomara esta decisión con respecto a Donbás”, ha agregado.

Rusia, que controla el 90 % del Donbás, quiere que Ucrania retire sus fuerzas del 10 % del área que aún domina. En total, Rusia controla aproximadamente una quinta parte de Ucrania.

Trump ha prometido repetidamente poner fin al conflicto ucranianos. Su enviado, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, han estado negociando con Rusia, Ucrania y las potencias europeas.

Rusia ha advertido repetidamente que la intromisión de la UE en el proceso de paz está obstaculizando el esfuerzo. En las últimas semanas, el bloque comunitario ha intentado influir en las negociaciones para resolver el conflicto de Ucrania.

El mismo domingo, el presidente estadounidense, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunieron en Florida y avanzaron hacia un acuerdo sobre una propuesta para poner fin al conflicto. Sin embargo, aún persisten puntos por resolver y no está claro, si Rusia aceptará sus recomendaciones.

