El presidente de Rusia afirmó que Kiev no muestra intención de avanzar hacia una salida al conflicto y advirtió que Moscú continuará sus objetivos en Ucrania por la vía militar.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que Ucrania “no tiene prisa” para alcanzar un fin pacífico al conflicto que en febrero entra en su cuarto año, informó el sábado la agencia estatal ⁠rusa de noticias TASS.

Durante su visita al puesto de mando del grupo conjunto de tropas, el líder ruso recordó las exigencias de retirar las tropas de Kiev de cuatro regiones: las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, así como las provincias de Zaporiyia y Jersón. “Y no habrá ninguna acción militar. No la habría habido si nos hubieran escuchado, entonces”, señaló.

“Pero vemos que, lamentablemente, los líderes del régimen de Kiev no tienen prisa por resolver este conflicto por medios pacíficos (...) Y si las autoridades de Kiev no desean resolver el asunto de forma pacífica, resolveremos todas las tareas que se nos plantean en el marco de la operación militar especial por la vía armada”, avisó Putin.

Previamente, en respuesta al ataque ruso nocturno con drones y ‍misiles, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que Rusia ⁠estaba demostrando su deseo ‌de continuar la guerra, mientras que Kiev quería la paz.

En el puesto de mando, los militares rusos comunicaron a Putin que las fuerzas habían recuperado las localidades de Myrnohrad, Rodynske ‍y Artemivka, en la región ucraniana de Donetsk, así como Huliaipole y Stepnohirsk, en la región de Zaporiyia, informaron el Kremlin y las agencias rusas en Telegram.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia las fronteras rusas.

