Más de 200 000 militares desertaron o se ausentaron sin permiso del ejército ucraniano en 2025, casi una cuarta parte de su fuerza total, según un informe.

Las autoridades ucranianas dejaron de publicar datos sobre deserciones en noviembre, después de que los casos mensuales alcanzaran un récord de alrededor de 19 600 en octubre. El promedio mensual al inicio del año era aproximadamente de 17 000 a 18 000, aumentando en promedio unas 1000 por mes durante 10 meses, ha recogido este sábado la agencia de noticias rusa TASS en un informe.

El 18 de diciembre, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas rusas y primer viceministro de Defensa, Valeri Guerásimov, declaró que hasta 30 000 soldados desertan mensualmente. Representantes de Kiev también han confirmado que la deserción sigue siendo un problema, sin proporcionar cifras exactas.

En este sentido, la agencia de noticias TASS ha reportado que sus cálculos, basados en datos de la Oficina Estatal de Investigación ucraniana y de la Fiscalía General, muestran más de 176 000 deserciones entre enero y octubre. Tomando en cuenta el crecimiento mensual, el total anual completo sería de al menos 214 000, y posiblemente más de 230 000.

Estos cálculos se publican mientras Kiev estima actualmente el número de sus fuerzas armadas en aproximadamente 800 000 efectivos.

Rusia repele 3 intentos de las fuerzas ucranianas de irrumpir en Kupiansk

El Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado este sábado que el Ejército del país repelió tres intentos de las fuerzas ucranianas de irrumpir en la ciudad de Kupiansk, en la provincia de Járkov.

El comunicado ha informado que formaciones de las brigadas de asalto de las fuerzas armadas ucranianas y de la Guardia Nacional pretendían tomar el control de los asentamientos de Blagodatovka, Palamarevka y Osinovo.

Como resultado de las operaciones rusas, el ejército ucraniano perdió hasta 60 soldados, así como dos vehículos blindados y dos camionetas, ha mencionado el Ministerio.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia las fronteras rusas.

