Pyongyang prueba misiles de crucero para demostrar “capacidad de combate”

El líder norcoreano supervisó un ensayo de misil estratégico de largo alcance sobre el mar Amarillo en señal de refuerzo de la política de disuasión del país.

“Comprobar la fiabilidad y la rápida respuesta de ​los componentes de la disuasión ‌nuclear de la RPDC de forma regular (...) no son más que un ejercicio de responsabilidad”, declaró el líder norcoreano, Kim Jong-un, mientras supervisaba el ensayo de un misil estratégico de largo alcance, realizado el domingo sobre el mar Amarillo, según la agencia estatal KCNA.

Las Fuerzas Armadas de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) anunciaron que varios misiles de crucero estratégicos volaron según la trayectoria establecida y alcanzaron sus objetivos, en lo que las autoridades describieron como una demostración de la capacidad de “respuesta contraofensiva y combate” de sus sistemas.

De acuerdo a KCNA, Kim calificó la prueba de un “ejercicio responsable de autodefensa” que reafirma la “rápida capacidad de respuesta de los componentes de la estrategia de disuasión nuclear” del país frente a amenazas externas.

El Estado Mayor del Ejército de Corea del Sur reportó haber detectado los lanzamientos desde la zona de Sunan, cerca de Pyongyang, la capital norcoreana, aunque no ofreció detalles sobre el tipo exacto de misiles empleados.

Este ensayo se produce en un contexto de tensiones persistentes en la península coreana, donde Corea del Norte ha venido realizando múltiples pruebas de misiles y modernizando su arsenal, en parte como respuesta a ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur y la expansión de capacidades militares en la región.

La política oficial de Pyongyang, que considera esencial fortalecer sus capacidades nucleares y de misiles como “pilar de su seguridad soberana”, se ha intensificado en los últimos meses con pruebas de misiles balísticos y crucero, así como con la revelación de avances en tecnología militar, incluido un submarino de propulsión nuclear mostrado recientemente antes de este ensayo.

En los últimos meses, Corea del Norte ha intensificado sus pruebas de misiles estratégicos como advertencia a Estados Unidos. El país reveló el jueves su primer submarino de propulsión nuclear ante avances similares de su vecino del sur apoyado por EE.UU.

mrt/ctl/tqi