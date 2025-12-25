Kim advierte que submarinos nucleares de Corea del Sur amenazan la paz

El líder norcoreano ha condenado el plan de Corea del Sur para construir submarinos de propulsión nuclear, advirtiendo que amenaza la paz regional y aumenta la tensión.

“Corea del Sur está siguiendo un camino peligroso con su plan de submarinos nucleares”, ha denunciado el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en declaraciones difundidas por la agencia estatal KCNA. Según el mandatario, la iniciativa de Seúl para construir submarinos de propulsión nuclear constituye una provocación directa que amenaza la paz y la estabilidad de la península coreana.

Kim ha subrayado que este proyecto no responde a necesidades defensivas, sino a la estrategia de EE.UU. de reforzar su hegemonía militar en Asia oriental. “El verdadero objetivo de Washington y Seúl es intensificar la carrera armamentista y someter a los pueblos de la región a una constante amenaza de guerra”, ha afirmado.

Desde la perspectiva norcoreana, la introducción de submarinos nucleares en aguas cercanas representa un intento de alterar el equilibrio estratégico y justificar la presencia militar estadounidense. Pyongyang considera que estas acciones forman parte de una política hostil destinada a presionar y aislar a Corea del Norte, ignorando los llamados a la desnuclearización de la península.

El líder norcoreano ha advertido que Corea del Norte no permanecerá pasiva ante lo que califica como una “grave provocación”. Ha señalado que el país está preparado para responder con medidas contundentes y proporcionales, y ha reiterado que cualquier despliegue de armas nucleares en la región será enfrentado con firmeza. “Los pueblos de Asia necesitan seguridad y desarrollo, no nuevas armas que conducen al desastre”, ha enfatizado.

Este pronunciamiento de Kim Jong-un se suma a una serie de advertencias emitidas por Pyongyang en los últimos meses, en las que ha denunciado el fortalecimiento militar de Corea del Sur como parte de una estrategia impulsada por EE.UU. para alterar el equilibrio estratégico en la región.

En septiembre de 2023, Corea del Norte presentó su primer submarino táctico de ataque nuclear, el “Héroe Kim Kun Ok”, como respuesta a lo que considera una amenaza creciente. Más recientemente, en diciembre de 2025, Kim supervisó personalmente una planta de construcción de submarinos nucleares y una prueba de misiles, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del escudo disuasivo nacional frente a lo que califica como provocaciones surcoreanas y hegemonía extranjera.

