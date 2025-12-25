Kim supervisa planta de submarinos nucleares y prueba de nuevo misil

El líder norcoreano visitó una planta de submarinos nucleares y supervisó el exitoso lanzamiento de prueba de un “nuevo tipo” de misiles antiaéreos de largo alcance.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) ha informado este jueves que el líder norcoreano, Kim Jong-un, ha recibido un informe sobre el proceso de producción de nuevas armas nucleares y supervisó el miércoles “el exitoso lanzamiento de prueba” de misiles superficie-aire de largo alcance en un polígono cercano a su costa este.

Según la Agencia, la prueba, cuyo objetivo era evaluar la tecnología estratégica del país para desarrollar un nuevo tipo de misil de gran altitud, destruyó objetivos en el aire a una distancia de 200 km (124 millas).

“Los misiles lanzados alcanzaron con precisión los objetivos simulados a una altitud de 200 kilómetros”, dijo la KCNA, destacando que el lanzamiento fue efectuado en el marco de “las actividades rutinarias” de la Administración de Misiles de Corea del Norte y otras instituciones de investigación de armas destinadas a la optimización técnica.

Kim también inspeccionó las obras de construcción de un submarino de propulsión nuclear de 8700 toneladas, capaz de lanzar misiles tierra-aire, indicó KCNA, sin precisar la ubicación ni la fecha de su visita.

Durante esta visita, el líder norcoreano examinó el estado de las investigaciones sobre nuevas armas subacuáticas secretas, presentando un plan estratégico para la reorganización de la Marina y la creación de una nueva unidad.

Al afirmar que “la noble misión y deber de la generación actual es fortalecer aún más el escudo nuclear, que representa el prestigio y el honor” del país y “garantiza absolutamente su seguridad, y consolidar su posición irreversible”, Kim enfatizó que el país mantendrá inalterable “su determinación de asegurar de manera permanente un entorno pacífico y la seguridad absoluta” mediante la constitución de “fuerzas nucleares que el enemigo no pueda dejar de temer”.

Señaló que el plan de desarrollo de submarinos nucleares del Corea del Sur, acordado con Estados Unidos, agravará la inestabilidad en la región de la península coreana, considerándolo un acto “ofensivo que viola gravemente su seguridad y su soberanía marítima, así como una amenaza a su seguridad que debe contrarrestarse”.

Asimismo, Kim aseveró que acelerar aún más el desarrollo de la modernización y la nuclearización de las fuerzas navales del país constituye “una tarea urgente y una opción indispensable”.

arz/tmv