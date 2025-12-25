Irán: Retórica de EEUU en ONU sobre diálogo es “campaña propagandística”

Irán acusó a EE.UU. de manipular la diplomacia con fines propagandísticos, mientras el país persa persiste en su compromiso con negociaciones significativas.

El Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) celebró el miércoles una sesión solicitada por varios países occidentales para debatir la Resolución 2231 sobre el programa nuclear iraní. La reunión evidenció fuertes desacuerdos entre los miembros permanentes, en medio de disputas sobre la expiración de la resolución y sus implicaciones legales y políticas.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, describió las declaraciones de la representante estadounidense, Morgan Ortagus, como “una repetición de demandas ilegítimas que carecen de toda base jurídica o lógica en el marco del derecho internacional y el régimen de no proliferación”, recordando que Irán es miembro del Tratado de No Proliferación (TNP) Nuclear y que su derecho al uso pacífico de la energía nuclear, incluyendo el enriquecimiento de uranio, es “indiscutible e inviolable”.

A pesar de que EE.UU. lanzó ataques contra sitios nucleares de Irán en medio de una ronda de negociaciones indirectas con el país persa, Ortagus insistió el martes en la reunión del Consejo de Seguridad Naciones Unidas en reanudar negociaciones, pero esta vez de manera directa, con la condición de cese completo de enriquecimiento dentro de Irán.

Sobre la retórica estadounidense sobre diplomacia, Baqai consideró que se trata de “una campaña propagandística destinada a engañar a la opinión pública”, mientras que Irán mantiene su compromiso con negociaciones serias y constructivas. “Es oportuno recordar a la parte estadounidense las fechas del 13 y 15 de junio de 2025, cuando se estaban llevando a cabo negociaciones antes de que, en connivencia con un régimen ocupante implicado en un genocidio, lanzara una agresión contra territorio iraní, que fue recibida con una respuesta decisiva y contundente del pueblo iraní”, denunció.

El vocero de la Diplomacia persa también denunció que la reunión puso de relieve la mala fe de algunas potencias occidentales y la falta de respeto a la Carta de la ONU. “La Resolución 2231 contenía una cláusula final clara y de aplicación inmediata que estipulaba la terminación de todas sus disposiciones”, aseveró Baqai, agregando que “según el párrafo dispositivo 8, todas las disposiciones de la resolución expiraban el 18 de octubre de 2025, y a partir de esa fecha el Consejo de Seguridad ya no tiene autoridad para considerar el expediente nuclear iraní”.

En este sentido, aclaró que el secretario general de la ONU no tiene mandato para presentar informes sobre este tema y que cualquier intento de prolongar la vigencia de la resolución constituye un acto político ilegal.

Concluyó afirmando que la sesión pasada fue un esfuerzo de Reino Unido, Francia y Alemania para legitimar intentos de reinstaurar resoluciones derogadas, esfuerzo que, según él, fracasó ante la postura de la mayoría de los miembros del Consejo.

“Washington emplea ultimátum y coacción bajo lenguaje diplomático”

Por su parte, la Misión Permanente de Irán ante las Naciones Unidas rechazó la misma jornada las declaraciones de la representante estadounidense, quien exigía la suspensión del enriquecimiento de uranio en territorio iraní y solicitaba que Teherán aceptara lo que Washington describió como una “extensión de la mano de la diplomacia”.

En una publicación en la red social X, la misión iraní aseveró que los llamados a un “enriquecimiento cero, ultimátums y coacción bajo lenguaje diplomático” no constituyen negociación, sino un intento de obligar a la contraparte a rendirse en lugar de alcanzar un acuerdo.

🇺🇸🇮🇷 U.S. AND IRAN GO AT IT AT THE UN: "ZERO ENRICHMENT OR NO DEAL"



Nuclear diplomacy is back to square one.



The US and Iran clashed at the UN Security Council Tuesday over conditions for reviving nuclear talks.



Washington says it's open to direct negotiations, but only if… pic.twitter.com/8ot9rrSkn5 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 23, 2025

Irán también acusó a Estados Unidos de la falta de credibilidad en materia de la diplomacia, señalando que Washington ha reconocido abiertamente su papel de liderazgo en la facilitación y coordinación de la guerra de Israel contra Irán. Asimismo, la misión iraní subrayó que su postura se basa “en el imperio de la ley, no en el imperio de la fuerza”.

La Resolución 2231 del Consejo de Seguridad sobre el acuerdo nuclear de 2015 expiró el 18 de octubre de 2025. Mientras Irán, Rusia y China sostienen que la expiración formal de dicha resolución implica la retirada del expediente nuclear iraní de la agenda del Consejo de Seguridad, los tres países europeos y Estados Unidos, basándose en su propia interpretación de las disposiciones del acuerdo nuclear, afirman que las sanciones de la ONU se han restablecido tras la votación en el Consejo para activar el mecanismo de “snapback”.

El Gobierno de Irán anunció oficialmente el 18 de octubre la expiración de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, marcando el fin de todas las restricciones vinculantes sobre su programa nuclear.

