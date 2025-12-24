Irán avisa a EEUU: la diplomacia no implica enviar bombarderos

El canciller de Irán critica las últimas retóricas de la representante de EE.UU. en el CSNU y alerta contra intentos de Washington por “engañar al mundo”.

“Extender la mano de la diplomacia no implica enviar bombarderos y luego alardear de su fracaso como si fuera un éxito”, ha escrito en X este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, en respuesta a las últimas retóricas de la representante adjunta de Estados Unidos para Asuntos de Asia Occidental, Morgan Ortagus.

A pesar de que EE.UU. lanzó ataques contra sitios nucleares de Irán en medio de una ronda de negociaciones indirectas con el país persa, Ortagus insistió el martes en una reunión del Consejo de Seguridad Naciones Unidas (CSNU) en reanudar negociaciones, pero esta vez de manera directa, con la condición de cese completo de enriquecimiento dentro de Irán.

“¡La nueva definición de diplomacia de Estados Unidos es que estamos listos para negociaciones significativas, pero olvidémonos de sus derechos internacionalmente reconocidos!”, ha aseverado Araqchi.

A new definition of diplomacy by the U.S.:

“We are ready for a meaningful negotiation but forget about your internationally recognized rights.”

This is dictation and not negotiation, let alone a meaningful one.



The world witnessed how we were negotiating when the U.S. opted to… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) December 24, 2025

El jefe de la Diplomacia iraní ha calificado estas medidas como un dictado, y mucho menos una negociación significativa, sugiriendo a EE.UU. que, “en lugar de intentar engañar al mundo, recurra a una diplomacia real y honorable”.

“El mundo observó cómo negociábamos cuando Estados Unidos decidió abrir fuego contra nuestro pueblo y sabotear la diplomacia”, ha añadido.

Araqchi ha destacado la respuesta contundente de Irán a la referida agresión estadounidense. “Hicimos lo que siempre hacemos, aplastamos a quienes nos atacaron y les hicimos arrepentir de lo que habían hecho”, ha señalado.

Este mismo miércoles, la representación permanente de Irán ante las Naciones Unidas también ha reaccionado a las declaraciones de Ortagus por medio de un mensaje de X. “Qué conmovedor escuchar lecciones sobre ‘diplomacia’ de una parte que reconoce abiertamente su papel central en habilitar y coordinar la guerra del régimen israelí contra Irán”, se lee en el mensaje.

La nota subraya que “cero enriquecimiento, ultimátums y coerción envueltos en un lenguaje diplomático no constituyen negociaciones”.

How touching to hear lectures on “diplomacy” from a party that openly acknowledges its leading role in enabling and coordinating the Israeli regime’s war against Iran.



Zero enrichment, ultimatums, and coercion wrapped in diplomatic vocabulary do not constitute negotiations; they… pic.twitter.com/vlvEiYLsKh — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) December 24, 2025

