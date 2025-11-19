Irán insta a Junta de Gobernadores de AIEA a rechazar resolución del E3

Irán exhorta a la Junta de Gobernadores de la AIEA a desestimar la iniciativa, planteada por el E3 y EE.UU. para restablecer sanciones contra el país persa.

Durante una conversación telefónica mantenida este miércoles con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Seyed Abás Araqchi, ha tachado de una acción “irresponsable, provocadora e injustificada” el proyecto de resolución presentado el martes por la troika europea (Alemania, Francia y Reino Unido) en la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) para restablecer resoluciones antiraníes del Consejo de Seguridad que ya han sido anuladas.

“Esta medida es una acción irresponsable, provocadora e injustificada, diseñada como continuación del enfoque politizado de estos tres países y de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) para restablecer las resoluciones anuladas del Consejo”, ha subrayado Araqchi.

Al advertir de que “tal acción daña aún más la credibilidad y la posición técnica y especializada de la AIEA”, el alto diplomático iraní ha instado a todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a oponerse a la medida ilegal del E3 y EE.UU.

Tras discutir los acontecimientos internacionales, el canciller persa ha recordado la importancia de evitar que ciertos países abusen de las instituciones internacionales para ejercer presión sobre naciones en desarrollo.

En su conversación, ambos cancilleres han destacado la necesidad de ampliar las relaciones bilaterales, así como las cooperaciones en todos los campos de interés mutuo entre los dos países.

Igualmente, han resaltado la fortaleza de las cooperaciones de los dos países en las organizaciones internacionales.

El martes, la troika europea y Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución para que sea votado en la reunión de esta semana de la Junta de Gobernadores del organismo de control nuclear de la ONU, exigiendo respuestas y acceso a Irán sobre sus instalaciones nucleares bombardeadas y sus reservas de uranio enriquecido.

