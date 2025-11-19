Relatora de ONU acusa a UE de contribuir a la destrucción de Palestina

La relatora de la ONU Francesca Albanese dice que la UE no solo no cumple con sus obligaciones respecto a Palestina, sino que empeora la situación de los palestinos.

“La Unión Europea (UE) se ha convertido en una tapadera para que sus Estados miembros eludan sus obligaciones internacionales con Palestina”, denunció el martes Albanese, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos Ocupados a la prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas, la capital de Bélgica.

Además, alertó que el bloque comunitario y sus miembros no han cumplido con sus obligaciones internacionales respecto a Gaza y Palestina. “La continuación del acuerdo comercial con Israel representa un riesgo significativo debido a la oposición de Alemania e Italia a su suspensión”, precisó Albanese.

“Nos enfrentamos a un nuevo genocidio y corremos el riesgo de ser cómplices del mismo”, dijo Albanese, añadiendo que esta complicidad conduce no solo a la destrucción de Palestina, sino también al colapso de los valores fundamentales de la UE.

Además, recordó que el 80 % de la población restante de Gaza (equivalente a 1,9 millones de personas) “se encuentra sin hogar, viviendo entre aguas residuales, escombros y la completa devastación de la infraestructura básica”. “En mi opinión, la situación es tan grave que no hace falta comentarla”, añadió.

En alusión al recrudecimiento de la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania, la relatora internacional confirmó que “se está produciendo una limpieza étnica en Cisjordania, casi sin precedentes en los últimos 80 años, y con una violencia extraordinaria”.

La relatora de la ONU subrayó que el proyecto de resolución presentado por EE.UU. sobre la Franja de Gaza que fue adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) no es compatible ni coherente con el derecho internacional.

El CSNU adoptó la noche del lunes la resolución que incluye un gobierno transitorio y el despliegue de una fuerza internacional en la Franja de Gaza.

El texto, que obtuvo 13 votos a favor y la abstención de Rusia y China, apoya la segunda fase del plan de 20 puntos de Trump, que logró un alto el fuego en octubre, tras dos años de guerra que ha matado a casi 70 000 palestinos, y la liberación de rehenes y detenidos.

En fecha anterior, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) rechazó la resolución, afirmando que la resolución “no solo ignora las demandas y los derechos políticos y humanos del pueblo palestino, especialmente en la Franja de Gaza, sino que también impone un mecanismo de tutela internacional sobre el territorio”

