Barcelona marcha por Palestina antes del amistoso Catalunya–Palestina - Noticiero 13:30

Publicada: miércoles, 19 de noviembre de 2025 16:23
Miles marcharon en Barcelona en apoyo a Palestina antes del amistoso. México rechaza intervención militar de EE.UU. contra el narcotráfico.

1- En clara violación del alto al fuego, otro ataque del régimen israelí contra el sur del Líbano, dejó un muerto y varios escolares heridos. 

2- Miles de personas marcharon en Barcelona este martes, en la antesala de un partido amistoso entre la selección palestina de fútbol y su similar de la región española de Cataluña. 

3- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó este martes a las palabras de Donald Trump, quien reiteró su interés en realizar operativos militares en el país vecino para combatir a los cárteles del narcotráfico.

frr/rba

