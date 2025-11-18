China rechaza plan de EEUU sobre Gaza por ignorar derechos palestinos

China rechazó el plan de EE.UU. aprobado en el CSNU sobre Gaza, al considerar que ignora los derechos de los palestinos y vulnera el principio de que “los palestinos gobiernen Palestina”.

“La resolución redactada por Estados Unidos es vaga en cuestiones clave relacionadas con el acuerdo posterior al conflicto en Gaza y no refleja plenamente principios fundamentales, como que ‘los palestinos gobiernen Palestina’ y la solución de dos Estados”, ha declarado la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, durante una rueda de prensa celebrada este martes.

Asimismo, ha explicado que la razón de la abstención de China en la resolución estadounidense sobre Gaza radicaba en la insuficiente atención que ese país prestaba al tema de la formación de un Estado palestino.

Al afirmar que “China apoya la justa lucha del pueblo palestino por la restauración de sus derechos legítimos y se esforzará por establecer una paz integral, justa y duradera en la región”, la vocera de la Cancillería china ha manifestado que el país respalda las acciones del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) para lograr un alto el fuego sostenible, aliviar la crisis humanitaria e iniciar la reconstrucción del enclave.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la noche del lunes una resolución presentada por Estados Unidos que respalda el plan del presidente Donald Trump para Gaza, el cual contempla la instauración de un gobierno transitorio y el despliegue de una fuerza internacional.

El texto, que obtuvo 13 votos a favor y la abstención de Rusia y China, apoya la segunda fase del plan de 20 puntos de Trump, que logró un alto el fuego en octubre, tras dos años de guerra que ha matado a casi 70 000 palestinos, y la liberación de rehenes y detenidos.

En este sentido, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) rechazó la resolución del CSNU respaldada por EE.UU. por no satisfacer los derechos del pueblo palestino, declarando que la resolución “no solo ignora las demandas y los derechos políticos y humanos del pueblo palestino” sino que “también impone un mecanismo de tutela internacional sobre el territorio”.

