Irán refuerza sus lazos estratégicos con países del mar Caspio - Noticiero 13:30

1. El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, asegura que los vecinos son prioridad y destaca los excelentes nexos diplomáticos y estratégicos de Teherán con los países del Mar Caspio.

2. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó este lunes una resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan del presidente Donald Trump para Gaza. El documento contempla la instalación de un gobierno transitorio y el despliegue de una fuerza internacional en el enclave palestino. HAMAS rechaza este plan y afirma que favorece a la ocupación israelí.

3. La candidata presidencial de la izquierda en Chile, Jeannette Jara, ratificó este lunes su compromiso en la lucha contra el crimen organizado, si asume la presidencia. El problema de la inseguridad dominó la campaña electoral previa a los comicios del domingo último.

frr/rba