ASIA OCCIDENTAL   /   Palestina

Operación antisraelí deja un muerto y tres heridos en Cisjordania

  • Fuerzas israelíes y equipos de emergencia trabajan en el lugar de la operación en Gush Etzion, en Cisjordania, 18 de noviembre de 2025. (Foto: Reuters)
Publicada: martes, 18 de noviembre de 2025 19:05

Medios locales han informado de una operación contra colonos israelíes en la Cisjordania ocupada que se ha saldado con la muerte de un colono y la herida de otros tres.

El incidente se ha registrado hoy martes en Gush Etzion, en el sur de Cisjordania, presuntamente en un ataque con vehículo y arma blanca.

El ejército del régimen envió tropas al lugar de los hechos, alegando haber asesinado a los dos palestinos que llevaron a cabo dicha operación antisraelí.

Según el diario The Times of Israel, las tropas israelíes dispararon por error contra una mujer, hiriéndola. 

El lunes por la mañana, la agencia de noticias palestina WAFA informó que colonos, bajo la protección de las fuerzas israelíes, habían incendiado una casa y dos vehículos, además de atacar físicamente a varios civiles en la ciudad de Sair, ubicada al noreste de Al-Jalil (Hebrón).

Los extremistas colonos atacaron a los palestinos con porras y objetos punzantes, causando heridas a varias mujeres. 

Según el informe de la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y a los Asentamientos, las fuerzas israelíes y los colonos llevaron a cabo un total de 2350 ataques en octubre de 2025.

