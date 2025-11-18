Operación antisraelí deja un muerto y tres heridos en Cisjordania

Medios locales han informado de una operación contra colonos israelíes en la Cisjordania ocupada que se ha saldado con la muerte de un colono y la herida de otros tres.

El incidente se ha registrado hoy martes en Gush Etzion, en el sur de Cisjordania, presuntamente en un ataque con vehículo y arma blanca.

El ejército del régimen envió tropas al lugar de los hechos, alegando haber asesinado a los dos palestinos que llevaron a cabo dicha operación antisraelí.

Según el diario The Times of Israel, las tropas israelíes dispararon por error contra una mujer, hiriéndola.

One Israeli person has died. https://t.co/kiOx6e1FWP — Clash Report (@clashreport) November 18, 2025

El lunes por la mañana, la agencia de noticias palestina WAFA informó que colonos, bajo la protección de las fuerzas israelíes, habían incendiado una casa y dos vehículos, además de atacar físicamente a varios civiles en la ciudad de Sair, ubicada al noreste de Al-Jalil (Hebrón).

Los extremistas colonos atacaron a los palestinos con porras y objetos punzantes, causando heridas a varias mujeres.

Según el informe de la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y a los Asentamientos, las fuerzas israelíes y los colonos llevaron a cabo un total de 2350 ataques en octubre de 2025.

msm/rba