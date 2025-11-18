Operación antisraelí deja un muerto y tres heridos en Cisjordania

El incidente se ha registrado hoy martes en Gush Etzion, en el sur de Cisjordania, presuntamente en un ataque con vehículo y arma blanca.
El ejército del régimen envió tropas al lugar de los hechos, alegando haber asesinado a los dos palestinos que llevaron a cabo dicha operación antisraelí.
Según el diario The Times of Israel, las tropas israelíes dispararon por error contra una mujer, hiriéndola.
One Israeli person has died. https://t.co/kiOx6e1FWP— Clash Report (@clashreport) November 18, 2025
El lunes por la mañana, la agencia de noticias palestina WAFA informó que colonos, bajo la protección de las fuerzas israelíes, habían incendiado una casa y dos vehículos, además de atacar físicamente a varios civiles en la ciudad de Sair, ubicada al noreste de Al-Jalil (Hebrón).
Los extremistas colonos atacaron a los palestinos con porras y objetos punzantes, causando heridas a varias mujeres.
Según el informe de la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y a los Asentamientos, las fuerzas israelíes y los colonos llevaron a cabo un total de 2350 ataques en octubre de 2025.
