Intensas lluvias invernales agravan la precaria situación de Gaza

Mientras la Defensa Civil alerta sobre una catástrofe inminente en el enclave, el drama humanitario ha movilizado muestras de solidaridad internacional inéditas.

Un episodio de intensas lluvias invernales ha inundado los campamentos temporales que albergan a palestinos desplazados en la Franja de Gaza. Así agravando la situación de miles de familias que ya viven en condiciones extremadamente difíciles, tras dos años del brutal genocidio israelí.

El sufrimiento que se vive en Gaza ha provocado reacciones de indignación y solidaridad en distintas partes del mundo. Cientos de personas presenciaron el izamiento de la bandera palestina frente al Ayuntamiento de Toronto, un hecho sin precedentes en la ciudad más grande de Canadá tras el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del gobierno federal en septiembre.

Por otro lado, manifestantes propalestinos se congregaron frente al Tribunal Penal de Woolwich en Londres, el Reino Unido. Ondeaban banderas palestinas y correaban consignas que pedían el boicot a las empresas que apoyan a Israel. Los participantes exigieron el fin de los juicios contra veinticuatro activistas, conocidos como los Filton 24, que llevan más de un año encarcelados en prisiones británicas tras entrar en una fábrica de armas y desmantelar drones utilizados por Israel contra los palestinos.

Manifestaciones similares se han multiplicado en varios países… Mientras en Gaza millones luchan por sobrevivir bajo condiciones extremas, en otras latitudes su causa comienza a recibir una atención política y simbólica que podría marcar un nuevo punto de inflexión en la larga búsqueda de justicia y dignidad para su pueblo.

