Así responde Maduro a Trump: la paz no tiene alternativa

El presidente venezolano recordó que el país lleva 16 semanas bajo una “asechanza sin precedentes” de presión psicológica y amenazas militares. A pesar de ello, aseguró que el 90 % de la población venezolana rechaza cualquier intervención militar y que tanto el pueblo como las Fuerzas Armadas se encuentran completamente unidos.

Maduro destacó que Venezuela ha mantenido una posición invariable de respeto al derecho internacional, respaldada por una carta oficial entregada el 6 de septiembre de 2025, en la que se ratifica la voluntad de buscar puntos comunes únicamente mediante diálogo y diplomacia. “Esta carta fue entregada el 6 de septiembre. Venezuela tiene una posición invariable de respeto al derecho internacional”, apuntó.

En declaraciones en su programa Con Maduro +, el jefe de Estado venezolano afirmó el lunes que “solo a través de la diplomacia se resuelven las diferencias” y reiteró que “la paz no tiene alternativa” . El mandatario del país bolivariano descartó cualquier posibilidad de intervención militar, subrayando que “el que quiera hablar con Venezuela hablará cara a cara, pero no se puede permitir que se masacre al pueblo venezolano”.

“Estas 16 semanas de amenaza y agresión psicológica han revitalizado las Fuerzas Armadas, las milicias y el pueblo”, subrayó el presidente.

El dignatario venezolano puso de manifiesto que, aunque el poder militar de Venezuela es modesto, está “pensado, desplegado y fortificado para defender esta tierra, defender los mares y, sobre todo, proteger el derecho de nuestro pueblo a su desarrollo en paz”.

Asimismo, afirmó que “el poder militar económico integral se ha consolidado estando en el epicentro de la amenaza estadounidense”.

El jefe de Estado también resaltó que “la inmensa mayoría del pueblo estadounidense está en contra de una agresión contra Venezuela” y advirtió que “atacar a Venezuela sería el fin político del presidente Donald Trump”. Finalmente, Maduro subrayó: “Lo más poderoso es la palabra y la palabra escrita queda para siempre”.