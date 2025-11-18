Así responde Maduro a Trump: la paz no tiene alternativa

“Estas 16 semanas de amenaza y agresión psicológica han revitalizado las Fuerzas Armadas, las milicias y el pueblo”, subrayó el presidente.
El dignatario venezolano puso de manifiesto que, aunque el poder militar de Venezuela es modesto, está “pensado, desplegado y fortificado para defender esta tierra, defender los mares y, sobre todo, proteger el derecho de nuestro pueblo a su desarrollo en paz”.
Asimismo, afirmó que “el poder militar económico integral se ha consolidado estando en el epicentro de la amenaza estadounidense”.
El jefe de Estado también resaltó que “la inmensa mayoría del pueblo estadounidense está en contra de una agresión contra Venezuela” y advirtió que “atacar a Venezuela sería el fin político del presidente Donald Trump”. Finalmente, Maduro subrayó: “Lo más poderoso es la palabra y la palabra escrita queda para siempre”.
Desde agosto, Washington ha desplegado buques de guerra, un submarino, aviones militares y tropas frente a las costas venezolanas bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Además, ha acusado sin pruebas al presidente Nicolás Maduro de liderar un supuesto cártel del narcotráfico.
Las maniobras estadounidenses también han sido criticadas por Rusia, México, Colombia y Brasil, así como por expertos de la ONU, que las calificaron de “ejecuciones sumarias” contrarias al derecho internacional.
ayk/hnb