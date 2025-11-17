En medio del aislamiento global, Israel busca aceptación en África, comenzando por Zambia y Congo

El 10 de noviembre de 2025, el presidente del régimen israelí, Isaac Herzog, llegó a Lusaka, la capital de Zambia, y fue recibido en el aeropuerto por el propio presidente Hakainde Hichilema.

Por: Aaron Ng’ambi *

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Zambia, la visita de Herzog —programada del 10 al 11 de noviembre— fue un gesto recíproco, ya que el presidente Hichilema había viajado a Tel Aviv en junio de 2023.

Tras concluir sus compromisos en Zambia, el presidente del régimen israelí se dirigió a la República Democrática del Congo (RDC) para otra visita de alto perfil.

Como era de esperar, el ambiente fue cordial y se llevaron a cabo varias reuniones bilaterales en ambos países africanos. En Zambia, incluso se organizó un banquete en honor a Herzog. Para muchas personas de buena voluntad y ciudadanos responsables del mundo, esto claramente resultó surrealista.

En un momento en el que gran parte del mundo se está distanciando de Israel o condenándolo por el genocidio en Gaza, resulta profundamente inquietante que Zambia haya optado por abrazar a un régimen que ha enfrentado un aislamiento creciente a nivel internacional en los últimos dos años.

No hace mucho, el mismo presidente israelí visitó el Reino Unido y fue recibido con masivas protestas, con miles de personas expresando abiertamente su indignación por la guerra genocida de su régimen contra Gaza, que ha cobrado casi 70 000 vidas desde octubre de 2023.

Ante este contexto, ver al gobierno de Zambia desplegar la alfombra roja para un hombre ampliamente asociado con un holocausto moderno, especialmente bajo la bandera de la diplomacia económica, resulta profundamente preocupante y moralmente cuestionable.

Lo que hace la situación aún más perturbadora es escuchar al presidente Hichilema decirle a su homólogo israelí: “Bienvenido aquí, no como lo han dicho otros”.

Tal declaración es profundamente irresponsable y reveladora de quién ha elegido convertirse Hichilema. Es especialmente chocante porque este es el mismo hombre que, no hace mucho, se unió a otros jefes de estado en una llamada “misión de paz” a Ucrania y luego a Rusia, insistiendo repetidamente en que “la inestabilidad en cualquier lugar es inestabilidad en todas partes”.

En ese viaje, Hichilema habló con pasión sobre África —y Zambia en particular— desempeñando un papel activo en la promoción de la paz global. Entonces, escucharle, el 10 de noviembre, hablar tan casualmente y cálidamente frente a los funcionarios del régimen israelí deja a uno sin saber si reír o llorar.

La verdad es que Israel se ha convertido en una entidad completamente paria, y ningún adorno diplomático puede borrar esa realidad. Precisamente por eso, el régimen israelí se ha vuelto cada vez más desesperado, recurriendo a giras de relaciones públicas a través de países africanos para proyectar la ilusión de que no están tan aislados como realmente lo están.

Quieren crear la impresión de que no todas las naciones condenan sus acciones genocidas en los últimos dos años. Pero la realidad es tajante: Israel ha perdido a la generación más joven en Occidente. Las protestas, los boicots y las críticas abiertas se han convertido en constantes.

Tomemos el caso de Australia, por ejemplo. La asistencia a las protestas en apoyo a Palestina ha sido impresionante. El 3 de agosto de 2025, alrededor de 300 000 personas marcharon por el Puente del Puerto de Sídney, según los organizadores, expresando solidaridad con los palestinos y condenando la agresión genocida israelí.

Los campamentos estudiantiles en los campus universitarios de Estados Unidos cuentan una historia similar. Esas escenas no eran guiones de Hollywood ni dramatizaciones, parecían reencarnaciones modernas de las protestas estudiantiles de la década de 1960 contra la guerra de Vietnam.

Y cuando haces esa comparación, se hace dolorosamente claro que el gobierno de Zambia de hoy se habría alineado con el establecimiento estadounidense de los años 60, no con el pueblo vietnamita ni con los ciudadanos estadounidenses que se opusieron a esa guerra.

No hay justificación moral para apoyar a Israel hoy en día, y uno se queda preguntándose dónde encuentra la administración Hichilema la motivación para rendirse ante un régimen que mata niños y es ampliamente considerado una entidad apartheid etno-supremacista.

Es completamente indefendible que cualquier país africano abandone la causa palestina y se venda por lo que parece ser 30 piezas de plata. Los funcionarios del régimen israelí han estado recorriendo el mundo, cortejando a las naciones menos informadas y más vulnerables en busca de cobertura política.

Y en este momento, esa búsqueda de legitimidad se está desarrollando a través del continente africano. Es lamentable, y la única explicación razonable es una profunda falta de liderazgo con principios en África, desde Zambia hasta Congo.

Por ejemplo, ¿cómo explica la administración Hichilema el hecho de que Israel no tuviera embajada en Zambia durante 52 años, solo para reabrir una el 20 de agosto de 2025, justo en el apogeo del asalto genocida israelí a Gaza?

¿En serio estamos como país? ¿Es esta realmente la herencia que el presidente Hichilema quiere dejar atrás? Es casi increíble que, en un momento en que Israel estaba bombardeando Gaza indiscriminadamente, donde más del 60 por ciento de la población está formada por mujeres y niños, el gobierno de Zambia se apresurara a dar la bienvenida a la reapertura de una embajada israelí, incluso cuando decenas de miles de civiles inocentes estaban siendo masacrados en Gaza.

Está claro que la administración Hichilema ha sido cómplice del sufrimiento del pueblo palestino, no solo a través de sus decisiones de política exterior, sino también a través de sus abstenciones repetidas en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre resoluciones que piden pausas humanitarias en Gaza, como la resolución ES-10/21 del 27 de octubre de 2024.

Para empeorar las cosas, el 10 de noviembre de 2025, mientras el presidente Hichilema estaba cenando y brindando con el presidente israelí en Lusaka, las fuerzas del régimen israelí continuaban sus ataques aéreos en el sur de Gaza, matando a más palestinos a pesar del llamado alto el fuego mediado por el presidente Donald Trump. El contraste es despreciable y absolutamente absurdo.

Cuando Hichilema fue elegido en agosto de 2021, declaró que la “diplomacia económica” sería el corazón del compromiso internacional de Zambia. En ese momento, la frase sonaba prometedora, hasta que nos llevó a donde estamos hoy, un lugar tan moralmente comprometido que los intereses económicos parecen valer más que las vidas humanas. Esta mentalidad no tiene cabida en una sociedad humana y debe ser rechazada por todas las personas de conciencia.

Hace apenas unos días, el 7 de noviembre de 2025, el gobierno turco emitió órdenes de arresto para el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y otros 36 altos funcionarios, citando su participación en el genocidio de Gaza. Esto siguió a órdenes previas emitidas por la Corte Penal Internacional. Estos desarrollos subrayan lo que el mundo ya sabe, pero Zambia sigue por un camino que la alinea con los responsables de graves crímenes de guerra, en lugar de con las víctimas que buscan justicia.

Seguramente, tanto el gobierno de Zambia como el de la RDC deben ser profundamente ingenuos o completamente desinformados para cantar alabanzas a un país cuyo liderazgo es visto como criminal de guerra por gran parte de la comunidad internacional.

La incómoda verdad sobre los presidentes de Zambia y la RDC, y que ayuda a explicar su actitud hacia Israel, es que ambos hombres son, en su núcleo, empresarios y capitalistas descarados. Este tipo de líderes son los que pueden dejar de lado los principios cuando el beneficio económico o la ventaja política se les presenta.

La visita del presidente israelí a Zambia podría haber esperado. La reapertura de la embajada de Israel en Lusaka mientras ese país sigue matando bebés inocentes podría haber esperado. Pero el régimen actual en Lusaka no parece pensarlo así. En su opinión, este es el momento perfecto para abrazar a Israel y profundizar los lazos comerciales con un régimen apartheid.

La única vez que el presidente Hichilema ha hablado públicamente en un tono algo simpático sobre Palestina fue el 6 de agosto de este año, cuando el Dr. Walid Hassen, el embajador del Estado de Palestina y decano del cuerpo diplomático, le hizo una visita de cortesía de despedida en la Casa de Estado, tras completar su misión en el país.

Incluso entonces, los comentarios de Hichilema fueron vagos e ineficaces, ofreciendo poco más que la línea reciclada: “Llamamos al fin inmediato de las hostilidades y reafirmamos nuestra convicción de que la inestabilidad en cualquier lugar es inestabilidad en todas partes”. Una declaración que, en esencia, no tuvo peso real.

Lo que se necesita ahora es claridad moral. Israel debe ser señalado por los crímenes de guerra genocidas que ha cometido contra el pueblo de Gaza. La Corte Penal Internacional debe permitirle perseguir órdenes de arresto contra los responsables, restaurando la confianza en el derecho internacional y reafirmando el valor de la dignidad humana.

Y finalmente, el gobierno de Zambia debe dejar de movilizar a la gente para celebraciones montadas de la reanudación de las relaciones con Israel bajo una fachada bíblica. Un gobierno digno de respeto debe buscar la verdad, defender la justicia y mantenerse firmemente al lado de las víctimas de la guerra y la opresión, no esconderse tras las escrituras para justificar alianzas moralmente cuestionables.

* Aaron Ng’ambi es analista político y columnista radicado en Zambia.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.