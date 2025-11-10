HAMAS insta a los países africanos a no recibir al presidente israelí

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) insta a los países africanos a rechazar la recepción del presidente del régimen israelí, Isaac Herzog.

El movimiento palestino afirmó en un comunicado publicado el domingo que la visita prevista del presidente del régimen israelí a Zambia y a la República Democrática del Congo representa un intento sionista de penetrar las posiciones auténticas de África, las cuales han apoyado siempre el derecho del pueblo palestino a la libertad y a la eliminación de la ocupación.

“Recibir a un criminal de guerra cuyas manos están manchadas con la sangre de inocentes, incluidos niños, mujeres y ancianos, constituye una participación activa en blanquear la imagen de la ocupación y en normalizar el genocidio cometido contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza, cuyos efectos y consecuencias siguen presentes debido al desdén de la ocupación por sus compromisos y a su continua violación del acuerdo de alto el fuego”, reza el comunicado de HAMAS.

De igual manera, el movimiento palestino hizo un llamado a todos los países del mundo a reforzar el boicot a la entidad ocupante fascista y a sus líderes terroristas.

Asimismo, instó especialmente a los países del continente africano a rechazar tales relaciones, y a continuar con su papel histórico de lucha contra la injusticia y el colonialismo, siendo la ocupación sionista fascista la expresión más atroz, sangrienta y cruel de esta opresión.

Estas declaraciones de HAMAS se producen después de que la oficina del presidente del régimen israelí anunciara que Herzog partirá el lunes en un viaje a Zambia y a la República Democrática del Congo con el objetivo de “fortalecer los lazos bilaterales”.

Desde octubre de 2023, los bombardeos y ataques aéreos israelíes han continuado devastando viviendas, hospitales y redes de agua en toda Gaza, dejando la infraestructura de los territorios palestinos en ruinas. Según el Ministerio de Salud de Gaza, en los últimos dos años, Israel ha matado a más de 69 176 palestinos en el enclave costero.

En octubre pasado, entró en vigor el alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y HAMAS. Sin embargo, según el director de la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, Israel ha violado el acuerdo en más de 200 ocasiones.

