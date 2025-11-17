Ministro de Defensa de Irán viaja a EAU para fortalecer lazos militare

El ministro de Defensa iraní viaja a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para afianzar los lazos militares y fomentar la interacción regional.

Encabezando una delegación de alto rango, el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzade llegó a la ciudad emiratí de Dubái el lunes, a invitación de su homólogo emiratí.

El titular de Defensa iraní tiene previsto mantener conversaciones con los funcionarios de los EAU y asistir al Dubai Airshow 2025, que se celebrará del 17 al 21 de noviembre.

La visita se enmarca dentro de la diplomacia de defensa de Irán y tiene como objetivo reforzar las interacciones regionales y explorar oportunidades de cooperación en diversas áreas.

Durante su recorrido por la exposición, el general Nasirzade también tiene programadas reuniones con funcionarios de defensa de varios países.

El Dubai Airshow 2025 contará con la participación de más de 1500 expositores, incluidos 440 nuevos, 148 000 visitantes comerciales y 490 delegaciones militares y civiles de 115 países.

Más de 200 aeronaves, incluyendo aviones comerciales, militares, jets privados, drones y tecnologías de próxima generación, serán exhibidas en las demostraciones aéreas y estáticas, marcando un hito como la edición más grande en la historia del evento.

hnb