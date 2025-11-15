CGRI de Irán incauta un petrolero frente a la costa sur de Makrán

la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha incautado un petrolero frente a la costa sur de Makrán debido a violaciones.

La oficina de relaciones públicas de la Fuerza Naval del CGRI de Irán informó el sábado que sus unidades de reacción rápida comenzaron a monitorear al petrolero Talara, con bandera de las Islas Marshall, a las 7:30 a.m. del viernes, luego de que un tribunal ordenara la incautación de su carga.

El petrolero, que transportaba 30 000 toneladas de materiales petroquímicos y se dirigía a Singapur, fue guiado a un anclaje para investigar sus posibles infracciones, según indicó el comunicado.

La Armada del Cuerpo de la Guardia anunció que esta operación se llevó a cabo con éxito en el marco de sus funciones legales, con el objetivo de proteger los intereses y recursos nacionales de la República Islámica de Irán, y bajo la orden de las autoridades judiciales.

“La divulgación precisa de la operación requiere un análisis exhaustivo de la carga, así como una inspección del petrolero y su documentación, lo cual se realizó con éxito gracias a los esfuerzos de los combatientes de esta fuerza, y se confirmó que el petrolero estaba infringiendo la ley al transportar carga no autorizada”, concluyó la nota.

Funcionarios estadounidenses informaron el viernes que el Talara había estado viajando desde Ajman, Emiratos Árabes Unidos, con destino a Singapur cuando las fuerzas del CGRI lo interceptaron.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido también reportó la incautación, reconociendo que el Talara se había desviado hacia las aguas territoriales iraníes.

En mayo de 2022, las fuerzas del CGRI incautaron dos petroleros griegos y los retuvieron hasta noviembre de ese año por violaciones. Además, en abril de 2024, tomaron el buque de carga MSC Aries, con bandera portuguesa, en el estrecho de Ormuz.

Las Fuerzas Armadas de Irán han reiterado en múltiples ocasiones que las afuas territoriales del país nunca será un refugio seguro para los contrabandistas.

