Irán honra a mártires aeroespaciales y reafirma su poder defensivo

En una ceremonia en Teherán, Irán destacó el legado de sus mártires aeroespaciales y reiteró su capacidad para responder ante cualquier agresión externa.

Irán rinde homenaje a los mártires de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, quienes desempeñaron un rol fundamental en el desarrollo de las capacidades de misiles autóctonos. El evento, contó con la participación de altos comandantes iraníes, quienes hicieron hincapié en el creciente poderío de la industria de misiles junto a otros ámbitos militares, para defender a la nación iraní.

Al margen del acto conmemorativo, el comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, general de brigada Mayid Musavi, advirtió a los enemigos de Irán tendrán una respuesta contundente en caso de cualquier agresión, destacando el poderío defensivo del país.

El 12 de noviembre de cada año, Irán conmemora el aniversario del martirio de Hasan Tehrani Moqadam, quien fue asesinado en 2011 y es conocido como el“padre del programa de misiles de Irán”.Su liderazgo e innovaciones fueron clave en la creación de los primeros misiles de Irán, los cuales fortalecieron significativamente la defensa del país. El legado de Tehrani Moqadam sigue siendo fundamental para el poderío de los programas de misiles y aeroespaciales de Irán, y su influencia perdura a través de sus discípulos. Irán honra su memoria como un símbolo de resistencia y fortaleza frente a las amenazas externas.

frr/ctl