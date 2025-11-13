Irán exige a EEUU indemnización por daños de agresión conjunta - Noticiero 13:30

Teherán reclama a Washington compensar las pérdidas causadas por la agresión israelí-estadounidense. Crecen en EE.UU. los escándalos por el caso Epstein.

1- Irán solicita a Estados Unidos una indemnización por las pérdidas materiales y humanas sufridas durante las agresiones israelí-estadounidenses en junio pasado contra su territorio.

2- El presidente de EEUU, Donald Trump, estaba al tanto de los abusos sexuales de Jeffrey Epstein, e incluso pasó tiempo con una de las víctimas. Así lo revelan los correos electrónicos recientemente publicados por los demócratas de la Cámara de Representantes.

3- El expresidente de Bolivia Evo Morales rechazó la decisión del actual mandatario, Rodrigo Paz, de restablecer relaciones diplomáticas con el régimen de Israel.

