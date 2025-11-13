Tropas israelíes avanzan operaciones de ocupación en suroeste de Siria

Las fuerzas del régimen israelí continúan sus ataques a lo largo de la frontera con Siria y en estos momentos avanza hacia el suroeste de territorio sirio.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), con sede en el Reino Unido, informa que las fuerzas israelíes continúan sus movimientos a lo largo de la frontera siria y asegura que este jueves se registró la incursión de una patrulla israelí en los alrededores de la aldea de Kudneh, situada en la zona rural de Quneitra, en el sur del país, anuncia la cadena libanesa Al Mayadeen.

Un tanque israelí disparó dos proyectiles desde los territorios ocupados hacia los alrededores de las aldeas de Abidin y Kuya, en la zona del valle del Yarmuk, en el campo occidental de Daraa.

Según el OSDH, varios proyectiles de artillería cayeron el miércoles en las inmediaciones de la Colina Roja oriental, en la zona rural de Quneitra. El impacto provino de las fuerzas israelíes en los territorios ocupados y provocó pánico entre los residentes, pero hasta el momento, no hay reportes de pérdidas humanas ni materiales.

Tras la caída del gobierno del presidente sirio, Bashar al-Asad el 8 de diciembre, el régimen israelí abandonó el acuerdo de alto el fuego de 1974 e inició una serie de infiltraciones y operaciones de campo en zonas civiles en territorio sirio.

En este contexto, las fuerzas israelíes han intensificado sus ataques aéreos y de artillería contra posiciones militares sirias en el sur y las afueras de Damasco.

Si bien el gobierno interino sirio de Abu Mohammad al-Golani pide, en declaraciones, la retirada total de las fuerzas israelíes, Israel desea mantener presencia en ubicaciones estratégicas capturadas después del 8 de diciembre. Altos funcionarios israelíes han afirmado públicamente su intención de conservar el control de estos enclaves, lo que ha desatado protestas entre la población.

arz/ctl