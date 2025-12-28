Israel realiza nuevas operaciones militares en Quneitra, Siria

Fuerzas israelíes continúan sus incursiones ilegales en Siria, donde el sábado asaltaron una aldea y ampliaron su presencia cerca de otra localidad en Quneitra.

Según han informado los medios sirios, una unidad del ejército israelí, formada por seis vehículos blindados, entró desde el área de Tell al-Hamer, atravesó la zona entre las localidades de Beit Jinn y Hadar, y llegó hasta la aldea de Taranga, situada en el norte de la provincia suroccidental de Quneitra.

Luego, las tropas israelíes siguieron avanzando hacia el sur de Jabatha al-Khashab, donde fueron avistadas en un terreno elevado de la zona.

Durante la operación, los militares del régimen de Tel Aviv han realizado patrullajes en la zona, en coincidencia con sobrevuelos de un dron de reconocimiento. Luego, se dirigieron hacia la aldea de Ufania, en el norte de la provincia.

Ese movimiento se enmarca dentro de una creciente escalada de agresiones de Israel.

Además, el viernes, las tropas israelíes lanzaron tres proyectiles en la zona de Tell al-Ahmar, acompañados de disparos de ametralladoras y fuego de calibre medio.

Durante meses, las fuerzas israelíes han llevado a cabo incursiones casi diarias en el sur de Siria, particularmente en la gobernación de Quneitra, llevando a cabo arrestos, erigiendo puestos de control y arrasando tierras, lo que ha generado un creciente malestar e indignación entre la población local.

El gobierno sirio volvió a condenar las políticas agresivas de Israel, señalando que continúan violando el Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974. Asimismo, subrayó que las incursiones en el sur del país y los ataques contra la población civil constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional.

Siria reiteró su firme exigencia de la retirada inmediata de las fuerzas israelíes de su territorio e instó a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades y actuar para frenar las prácticas de ocupación, y exigir Israel respeto por los acuerdos de paz, especialmente el Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974.

ght/ncl/rba