CGRI: Arrodillaremos al enemigo ante cualquier error

El comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de Irán avisa que las fuerzas del país pondrán de rodillas al enemigo, si comete cualquier error.

“Pondremos de rodillas al enemigo ante cualquier error”, ha recalcado el comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Seyed Mayid Musavi, al margen de la ceremonia efectuada este jueves en memoria de los mártires de la Fuerza Aeroespacial de CGRI en Teherán (capital iraní).

Al recordar el legado del mártir Hasan Tehrani Moqadam en el campo de misiles de Irán, ha afirmado que dicha prominente figura dejó como legado al pueblo de Irán “un símbolo”, que hoy se reconoce como “el eje del poder defensivo del país”.

Al resaltar que la rama misilística de Irán se fortaleció por los esfuerzos de mártires como Amir Ali Hayizadeh y Mahmud Baqeri, ha recalcado que “continuaremos por la fuerza la senda de los mártires”.

El pasado julio, el general Musavi destacó que las fuerzas iraníes han mantenido el ‘dedo en el gatillo’ y están “plenamente preparadas para responder a cualquier error de cálculo o posible nueva provocación del enemigo”.

El 13 de junio, el régimen de Israel inició una agresión contra Irán, so pretexto de destruir por completo el programa nuclear pacífico del país persa. La agresión israelí tuvo como objetivos centros militares, instalaciones nucleares y zonas residenciales en Teherán (la capital) y muchas otras ciudades iraníes.

Más de una semana después de la agresión, Estados Unidos, por orden del presidente Donald Trump, también se unió a Israel y bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes en Fordo, Natanz e Isfahán, en una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes dispararon misiles contra la base aérea estadounidense Al-Udeid en Catar.

